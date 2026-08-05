Resultados de la Lotería Cruz Roja, del Huila y MiLoto HOY 4 de agosto: premios y último sorteo. Getty Images

La Lotería de la Cruz Roja lleva más de 60 años apoyando las labores humanitarias de la Cruz Roja en Colomobia, siendo una entidad sin ánimo de lucro encargada de explotar, administrar y operar juegos de suerte y azar para este fin. Esta lotería se juega todos los martes a las 10:55 de la noche.

Cómo jugar la lotería de la Cruz Roja

Esta lotería tiene una red amplia de distribuidores localizados en 31 departamentos del país, incluyendo Bogotá. El billete tiene un costo de tres fracciones de $18.000 COP a $6.000 COP la fracción.

Sin embargo, puede adquirirlo por medio de cualquier sucursal cercana al lugar en que se encuentre. En el siguiente enlace puede consultar los distribuidores autorizados en cada ciudad: https://lotecruz.org.co/distribuidores/

Resultado del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja :

Sorteo pendiente.

Resultados de la Lotería del Huila HOY 4 de agosto

La Lotería del Huila se juega todos los martes a las 11:00 de la noche, después de la Lotería de la Cruz Roja. Es importante destacar que puede ver esta lotería en transmisión en vivo por Facebook Live en la cuenta oficial.

El premio mayor de la Lotería del Huila para este 4 de agosto es de 2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor de la Lotería del Huila es:

Sorteo pendiente

Resultado del MiLoto HOY 4 de agosto

Se trata de una mecánica adicional de Baloto en la cual los usuarios pueden ganar hasta un acumulado de 200 millones de pesos. La lotería MiLoto juega después de las 10:00 de la noche.

La transmisión la puede seguir por Canal Uno o por el canal de YouTube de Baloto.

Los números ganadores del MiLoto son:

Sorteo pendiente

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