Grupo especial contra el hurto deja las primeras capturas en Pereira

La estrategia de seguridad puesta en marcha recientemente para combatir el hurto en Pereira ya comienza a mostrar resultados. Las autoridades confirmaron la captura de cinco presuntos delincuentes y anunciaron avances en la identificación de una estructura criminal dedicada a cometer atracos en diferentes sectores de la ciudad.

Se trata del Grupo Especial Contra Atracos, una unidad creada por la Policía Metropolitana de Pereira como parte de la ofensiva ordenada por el alcalde Mauricio Salazar, para enfrentar el incremento de robos denunciados por comerciantes, residentes y transeúntes, especialmente en el centro de la ciudad.

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Las labores de inteligencia, seguimiento y análisis de denuncias permitieron individualizar a 12 presuntos integrantes de una organización delincuencial vinculada a múltiples hechos de hurto. Las autoridades señalaron que los expedientes investigativos ya fueron consolidados junto con la Fiscalía General de la Nación y que las órdenes de captura se ejecutarán en los próximos días.

“Los circuitos cerrados de televisión también se unieron a la estrategia de Policía con una interfaz de conexión, lo cual desde el Comando de Policía podemos ver con detenimiento y en tiempo real la información sobre algún hurto. Un resultado rápido, ya cinco capturados, de los cuales todos están detrás de las rejas”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

La nueva estrategia hace parte del plan de recuperación de la seguridad impulsado por las autoridades locales tras varias reuniones entre la Alcaldía, la Policía, el Ejército y organismos de seguridad, en las que se priorizaron corredores comerciales y zonas con mayores reportes de delincuencia.

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Los operativos se concentran principalmente en el centro de Pereira, aunque también se desarrollan en otros sectores identificados como críticos a partir de los mapas de criminalidad y las denuncias ciudadanas.

La estrategia tendrá inicialmente una duración de 60 días y busca afectar directamente a las estructuras dedicadas al hurto, mejorar la percepción de seguridad y recuperar espacios que durante los últimos meses han sido escenario recurrente de robos y otros hechos delictivos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para continuar denunciando y aportando información que permita avanzar en las investigaciones y judicialización de quienes afectan la seguridad en Pereira.