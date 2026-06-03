Suspenden polémico cobro a taxistas para trabajar en el Aeropuerto Palonegro en Santander

La Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión del cobro de carnetización que debían asumir algunos taxistas para poder ingresar al túnel de acceso del Aeropuerto Internacional Palonegro, una medida que, según el organismo de control, estaba siendo revisada por posibles afectaciones a la libre competencia y a la igualdad de condiciones en la prestación del servicio de transporte.

El pronunciamiento se da como resultado de una actuación preventiva que la entidad adelanta desde 2024 frente a las condiciones de operación de los taxis en la principal terminal aérea de Santander.

De acuerdo con la Procuraduría, durante más de un año se desarrollaron mesas técnicas, reuniones interinstitucionales y requerimientos a las autoridades responsables para analizar las denuncias y preocupaciones relacionadas con el acceso de los vehículos de servicio público al aeropuerto.

Lea también: ¿En qué van los trabajos de la vía Bucaramanga-Rionegro de Vías de Las Cigarras? esto dice Invías

En su comunicado, el Ministerio Público explicó que estas acciones estuvieron encaminadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Transporte, que prohíben los cobros irregulares y las prácticas que puedan favorecer monopolios o restringir la participación de los transportadores en espacios como aeropuertos y terminales terrestres.

En otras palabras, la preocupación de la Procuraduría radicaba en que el cobro de una carnetización para ingresar a determinadas zonas del aeropuerto pudiera convertirse en una barrera para algunos conductores, limitando la posibilidad de que prestaran el servicio en igualdad de condiciones frente a otros taxistas.

La entidad destacó que, como resultado de las gestiones adelantadas, se logró suspender ese cobro y alcanzar una serie de compromisos institucionales para revisar el esquema de acceso y operación de los taxis en Palonegro.

Podría interesarle: Pérdida de la banca deja incomunicado a San Vicente de Chucurí con Bucaramang

Las autoridades acordaron fortalecer los controles operativos, adelantar estudios de movilidad y señalización dentro de la terminal aérea y analizar alternativas de transporte público colectivo que faciliten la conexión de los usuarios con el aeropuerto.

Aunque la Procuraduría no detalló cuánto costaba la carnetización ni quién realizaba el cobro, sí dejó claro que continuará haciendo seguimiento a los compromisos adquiridos para evitar prácticas que puedan restringir la libre prestación del servicio de transporte público en el aeropuerto de la capital santandereana.