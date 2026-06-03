Pérdida de la banca deja incomunicado a San Vicente de Chucurí con Bucaramanga

Bucaramanga

Las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en el departamento de Santander han dejado graves afectaciones en varios municipios según el reporte preliminar de gestión del riesgo, en San Vicente de Chucurí se perdió parte de la banca en el sector de ‘Náutica’, dejando incomunicado el municipio con otras regiones.

Según el reporte de gestión del riesgo en San Vicente de Chucurí, en las veredas La granada, Colorada, Santa Rosa, Primavera, La Pradera, La Esmeralda se presentaron tormentas eléctricas y fuertes vientos dejando más de 50 viviendas afectadas en su infraestructura.

“Tuvimos afectaciones en viviendas del municipio en el sector rural por vientos huracanados, además de la afectación en la vía departamental que nos comunica con el Carmen de Chucurí y en la vía principal que nos comunica con Bucaramanga, hay paso restringido por pérdida de la banca”, dijo Iván Arguello, director de gestión del riesgo de San Vicente de Chucurí.

Desde la sala de crisis señalaron que también se presentaron cortes de energía debido a afectaciones en las redes de distribución.

También se reportaron fuertes lluvias en municipios como Lebrija, Betulia y El Carmen de Chucurí por lo que se está en máxima alerta ante la posibilidad de crecientes súbitas y deslizamiento de tierras.

La comunicación con los comités municipales de gestión del riesgo sigue de manera permanente para evitar mayores afectaciones por las lluvias. Además, hacen un llamado a la ciudadanía que está en zonas de riesgo a que también estén en máxima comunicación y se alerte de cualquier afectación que se pueda empezar a presentar.