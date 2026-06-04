Habilitan paso provisional en la vía San Vicente-Bucaramanga: hay 50 viviendas afectadas por lluvias

Las fuertes lluvias y los vientos registrados en San Vicente de Chucurí en Santander, durante en las últimas horas, dejaron más de 50 viviendas afectadas, principalmente por la pérdida de techos en distintas veredas del municipio.

El alcalde Óscar Sanmiguel informó que los organismos locales continúan evaluando los daños y brindando acompañamiento a las familias perjudicadas por la emergencia.

Además de las afectaciones en las viviendas, las precipitaciones provocaron nuevamente el hundimiento de la banca en el sector conocido como Náutica, sobre la vía que comunica a San Vicente de Chucurí con Bucaramanga.

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Según explicó el mandatario, la maquinaria del municipio fue desplazada a la zona desde las primeras horas de este miércoles 3 de junio, lo que permitió habilitar el tránsito de manera provisional en horas de la tarde.

“Logramos habilitar paso de manera provisional”, señaló Sanmiguel, al referirse a los trabajos adelantados para restablecer la movilidad por este corredor vial.

El alcalde también anunció que la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo, con apoyo de la Gobernación de Santander, dispuso una retroexcavadora de orugas para intervenir el sector afectado.

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La maquinaria será utilizada en la construcción de una variante temporal que permita garantizar un tránsito más seguro hacia la capital de Santander, mientras se avanzan en una solución definitiva.

La administración municipal indicó que mantiene el monitoreo de las zonas afectadas y continuará trabajando de manera articulada con las autoridades departamentales para atender las emergencias derivadas de la temporada de lluvias en la región.