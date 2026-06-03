¿En qué van los trabajos de la vía Bucaramanga-Rionegro de Vías de Las Cigarras? esto dice Invías

La construcción del par vial Bucaramanga-Rionegro se mantiene como la principal obra que ejecuta actualmente el Instituto Nacional de Vías - Invías, en Santander. El proyecto, incluido en el programa Vías de La Cigarra, alcanza un avance cercano al 45% y busca mejorar la movilidad hacia el norte del país a través de una nueva infraestructura vial.

La intervención contempla la construcción de cuatro kilómetros de doble calzada entre Bucaramanga y Rionegro, un corredor considerado estratégico para la movilidad regional, el transporte de carga y la conexión con varios municipios del departamento.

Uno de los componentes más importantes de la obra es la construcción de tres puentes vehiculares. Se trata del puente Los Micos, de 100 metros de longitud; el puente La Carpintera, de 75 metros; y el puente La Calera, de 65 metros, estructuras que actualmente se desarrollan en una zona con condiciones geotécnicas complejas.

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Debido a las características del terreno, los trabajos han incluido labores de estabilización de taludes, excavaciones y cortes de montaña, con el propósito de garantizar la seguridad y durabilidad de la infraestructura.

Según Invías, estas obras forman parte del programa Vías de La Cigarra, una estrategia que administra 108 kilómetros de corredores viales en Santander, entre los municipios de Lebrija, Girón, Bucaramanga y Rionegro, con una inversión cercana a los $301.000 millones.

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Además de la construcción del par vial, el programa ha ejecutado intervenciones como el cambio de juntas en puentes, la culminación del sistema de alumbrado público hacia Lebrija, la rehabilitación de la malla vial, labores de bacheo, limpieza de corredores y atención de emergencias ocasionadas por inundaciones.

La entidad destacó que actualmente el programa genera 335 empleos directos y 116 indirectos, de los cuales el 80% de los puestos directos corresponden a mano de obra local.

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“La doble calzada beneficiará directamente a más de 27.000 habitantes de Rionegro, a más de 600.000 personas del área metropolitana de Bucaramanga y a miles de viajeros y transportadores que utilizan este corredor para movilizarse hacia el norte del país”, comunicó Invías.

Se espera que la obra reduzca los tiempos de desplazamiento, fortalezca la seguridad vial y mejore la competitividad de sectores productivos como el cacao y la piña en la región.