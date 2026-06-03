CDMB pide a 13 municipios prepararse ante posible llegada del fenómeno de El Niño

La CDMB advirtió sobre el riesgo de sequías, altas temperaturas e incendios forestales durante el segundo semestre de 2026, ante la alta probabilidad de que se presente el fenómeno de El Niño.

Según la autoridad ambiental, desde abril se han emitido tres comunicaciones preventivas con base en los pronósticos del Ideam, que advierten sobre la posible ocurrencia de este fenómeno climático en la región.

La corporación explicó que entre los principales impactos esperados se encuentran el aumento de las temperaturas, una mayor susceptibilidad a incendios de cobertura vegetal y la disminución en la disponibilidad del recurso hídrico.

Por esta razón, la CDMB pidió a los 13 municipios de su jurisdicción mantener actualizados sus planes de contingencia y fortalecer las capacidades de respuesta ante posibles emergencias durante la temporada seca.

La entidad también recomendó mantener vigentes los convenios con los cuerpos de bomberos y reforzar las acciones de prevención para evitar incendios forestales.

A la comunidad le hizo un llamado para hacer un uso eficiente del agua, evitar desperdicios y contribuir a la protección de las fuentes hídricas.