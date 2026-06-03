El cineasta estadounidense Martin Scorsese respalda el uso de la inteligencia artificial en el cine

El cineasta estadounidense Martin Scorsese ha declarado que respalda el uso de la inteligencia artificial en el cine y que ya la utiliza para crear guiones gráficos para películas.

“El cine es un medio joven, con apenas 125 años de historia, así que debemos estar abiertos a su evolución”, expresó Scorsese.

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“Utilicé 3D en ‘Hugo’ y tecnología de rejuvenecimiento para ‘El irlandés’. Ahora, con esta herramienta, puedo compartir mis ideas de forma más clara y eficiente con mi equipo creativo —el diseñador de producción, el diseñador de arte y el director de fotografía— para que puedan desarrollarlas y enriquecer la inteligencia cinematográfica”, afirmó el ganador del Oscar.

“Si dispones de una herramienta como esta, podrías resolverlo mucho más rápido, ahorrar tiempo de producción y, además, reducir el desgaste del equipo”, agregó.

“Durante la preproducción, el tiempo es dinero, y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar la calidad ni la técnica”, finalizó.

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El director de ‘El Señor de los Anillos’, el neozelandés Peter Jackson, también afirmó en una clase magistral del Festival de Cannes que “no me disgusta” la IA, comparándola con “un efecto especial”.

En cambio, el director de ‘El laberinto del fauno’, el mexicano Guillermo del Toro, criticó duramente a quienes creen que “el arte se puede hacer con una maldita aplicación” y el año pasado declaró que “preferiría morir” antes que usar inteligencia artificial generativa en sus películas.