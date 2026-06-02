Precio del dólar en Venezuela para HOY 2 de junio de 2026: Leve aumento en las cotizaciones

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este martes 2 de junio el dólar se cotiza en $557,97410000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, lunes 1 de junio, cuando el precio se situó en los $554,42580000 bolívares (VES).

Le puede interesar: Venezuela inicia proceso de consulta pública para reformar sistema de justicia penal

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

También puede leer: Elecciones 2026 en Colombia: ¿Qué pasa si hay empate en segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo?

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 2 de junio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 2 de junio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 648,24314989 bolívares.

: 648,24314989 bolívares. Yuan chino : 82,48563825 bolívares.

: 82,48563825 bolívares. Lira turca : 12,15537159 bolívares.

: 12,15537159 bolívares. Rublo ruso: 7,75610369 bolívares.

Puede leer: ¿Cuáles han sido los asteroides más peligrosos que han pasado cerca de la Tierra recientemente?

Lea aquí: Chile creará el “registro de vándalos” y eliminará ayudas a personas “no civilizadas” en la calle

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 2 de junio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 2 de junio. Estos son:

100% Banco : 614,1004 para compra - 615,2524 para venta.

: 614,1004 para compra - 615,2524 para venta. N58 Banco Digital : 553,1986 para compra - 554,2524 para venta.

: 553,1986 para compra - 554,2524 para venta. R4 : 707,8533 para compra - 686,3753 para venta.

: 707,8533 para compra - 686,3753 para venta. Banesco : 565,4114 para compra - 563,6311 para venta.

: 565,4114 para compra - 563,6311 para venta. Bancamiga : 558,5467 para compra - 569,9909 para venta.

: 558,5467 para compra - 569,9909 para venta. Otras instituciones: 594,7605 para compra - 622,9123 para venta.

También puede leer: Semana Ambiental 2026 en Bogotá: Conozca el cronograma, actividades y horarios en el Jardín Botánico

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: