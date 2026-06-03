“Es desproporcionado, una injusticia y una persecución”: Carlos Carrillo criticó suspensión de PGN

El pasado martes la Procuraduría General de la Nación suspensión a dos funcionarios del Gobierno Nacional, siendo uno de ellos el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien este miércoles, 3 de junio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la coyuntura.

“Yo rechazo categóricamente la decisión de la Procuraduría porque imagínense la velocidad, esta es la sanción más rápida de la historia”, dijo en su primera intervención.

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“Yo no estaba haciendo proselitismo”

Así, Carrillo explicó la razón por la cuál, según él, fue suspendido: una pregunta.

“Una periodista de Caracol me hace una pregunta en el marco de una rueda de prensa en donde yo hablaba sobre la temporada de ciclones que comenzó. Es una pregunta sobre un trino del presidente y yo lo que hago es defender al presidente de la República en su derecho a expresarse. Yo no estaba haciendo proselitismo, yo no estaba haciendo un llamado al voto y yo no estaba utilizando recursos públicos para hacer política como se ha hecho en Colombia desde siempre, yo no lo he hecho", dijo.

Al contrario, según dijo, ha actuado al contrario de lo que se le señala: “Durante estos dos años que he estado en la UNRD he actuado dentro de los marcos legales, he respetado la institucionalidad y he estado abierto al escrutinio de los organismos de control y de los medios de comunicación”.

“Es una persecución”

Sin embargo, aseguró que aun así, el ente de control decidió suspenderlo.

“En cuestión de horas, la Procuraduría me suspende de mi cargo. Esto es absolutamente desproporcionado. Esto es una persecución, aparte de ser una injusticia ”, aseveró.

“Organismos politizados”

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Finalmente, Carrillo señaló: “ Aquí estamos ante unos organismos de control que están absolutamente politizados . Y esta decisión es arbitraria, es exagerada, como fue arbitraria, por ejemplo, la del año pasado cuando la Contraloría me embargó por 40.629 millones de pesos en una medida cautelar que me encontraba a mí responsable del saqueo de los carrotanques cuando yo lo que he hecho es pararle el chorro a la corrupción”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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