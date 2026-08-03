Ariana Grande se retirará temporalmente de la vida pública tras acabar gira “Eternal Sunshine Tour”

Un representante de Ariana Grande confirmó que la cantante se apartará del ojo público una vez termine su gira “Eternal Sunshine Tour”, el próximo 1 de septiembre en Londres. Según el comunicado, la artista espera cerrar esta etapa “de manera saludable y feliz” antes de tomarse un descanso del trabajo y las apariciones públicas.

Como parte de este alejamiento, Grande no participará en el musical “Sunday in the Park with George” en el West End —donde iba a reencontrarse con Jonathan Bailey, su compañero de reparto en “Wicked”— y tampoco integrará el elenco de la nueva temporada de “American Horror Story”.

El anuncio se produce pocos días después del lanzamiento de “Petal”, su octavo álbum de estudio, cuyo videoclip generó un intenso debate en redes sociales sobre su físico. La activista británica Charlotte Howard fue una de las voces que expresaron preocupación por la salud de la cantante y pidieron una intervención inmediata. Grande no se ha pronunciado directamente sobre esos comentarios.

A pesar de la pausa, la actriz no se borrará por completo de la escena: en noviembre llegará a los cines “Focker-in-Law”, cinta que protagoniza junto a Ben Stiller y Robert De Niro.

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