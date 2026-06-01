“A una persona así se le tienen que pedir reglas”: Cepeda sobre debate con De la Espriella

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmó que sí debatirá con Abelardo de la Espriella y designó a Gabriela Parra y al representante Gabriel Becerra para acordar las condiciones del encuentro.

No obstante, el candidato presidencial aseguró que el debate debe darse con “mínimas condiciones de respeto y dignidad”, así como advirtió que “a una persona así (como De la Espriella) se le tienen que pedir reglas”.

Además, cuestionó que De La Espriella quiera imponer unilateralmente el medio y las reglas del espacio.

Abelardo de la Espriella aceptó debatir con Iván Cepeda

Horas atrás, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella aceptó la invitación de su rival electoral, el candidato Iván Cepeda, a un debate “político y electoral”.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), De la Espriella llamó “cobarde” a Cepeda como crítica por su negativa a debatir públicamente en la antesala de la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo.

En su mensaje, De la Espriella escribió: “¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron”. Además, si bien le exigió a Cepeda reconocer el resultado de las elecciones, le dijo: “Vamos a debatir ya mismo”.

“Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones”, le señaló.

También advirtió que el presidente Gustavo Petro y Cepeda deben darle “la cara al pueblo”, pues consideró que “están ejecutando un plan para robarse las elecciones” y les pidió que reconozcan el resultado en vez de seguir “atizando un golpe”.

Sobre el debate, De la Espriella lo consideró una oportunidad para que Colombia “se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro”.

“Convoco a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer”, concluyó su mensaje.

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