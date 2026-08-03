Millonaria contratación del MinIgualdad sería regular, pero hay altos costos innecesarios en entidad

Ante la denuncia por el millonario contrato del Ministerio de la Igualdad en medio de su proceso de liquidación, Caracol Radio conoció que se trata de una contratación regular, pues deben garantizar la prestación del servicio del programa de Jóvenes en Paz y los jóvenes vinculados deben recibir atención hasta finalizar la ruta.

De este programa, es que proviene gran parte de esa contratación, porque aunque contratar 1270 personas y con un monto de superior a $30.275 millones es alto, sí son necesarios recursos para contratar equipos territoriales, cerrar administrativamente y cumplir con indicadores de plan de desarrollo.

El dinero de la contratación ya estaba comprometido y el Fondo asume la continuidad al no contarse con Viceministerio de Juventudes, tras el proceso de liquidación en el que se encuentra la cartera.

¿Contratos innecesarios?

Sin embargo, sí hay otros contratos con altos costos y cifras innecesarias en medio del fin del Ministerio de la Igualdad.

Uno de ellos tiene que ver con el servicio de cartografía hecha por el programa de jóvenes en paz. Cuyo costo es bastante alto. Y además, en el que se habría beneficiado a una funcionaria, que le hizo una fuerte campaña al Centro Democrático en elecciones presidenciales y tienen proyecto político en la mesa Cundinamarca.