Con 16 acuerdos cierran dos años de diálogo entre el Gobierno y la Coordinadora Ejército Bolivariano

Armando Novoa, jefe delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogo con la Coordinadora Ejército Bolivariano - Foto: Gobernación de Nariño

Tumaco-Nariño

En Tumaco integrantes de la mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), se reunieron para presentar una rendición de cuentas a la comunidad sobre los avances que a la fecha deja este espacio.

El jefe de la Delegación del Gobierno Nacional, Armando Novoa García, aseguró que en estos dos últimos años se logró la firma de 16 acuerdos, el desescalamiento de las violencias, la destrucción de 14,5 toneladas de material de guerra. Así mismo se presentaron avances en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y el inicio del tránsito hacia la vida civil de 99 integrantes de esa estructura armada al margen de la ley

Según Novoa, el proceso entra en una nueva etapa de ahí que hizo un llamado al nuevo Gobierno que inicia este 7 de agosto, para que garantice la continuidad de esta iniciativa que según el funcionario tiene resultados que pueden ser verificables en una región golpeada por el conflicto armado.

La Delegación del Gobierno Nacional destacó el papel desarrollado por la administración seccional en cabeza del gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo, para sacar adelante el proceso.

“La paz se traduce no solo en un desescalamiento de las violencias y de la inseguridad, sino en la transformación de los territorios”, afirmó Escobar.

Por su parte mandatarios locales como Mario Hurtado de Barbacoas, reconocieron el impacto en la reducción de la violencia para el avance de proyectos estratégicos como el acueducto, la sede la Universidad de Nariño y el mejoramiento de la infraestructura educativa entre otras.

Organizaciones sociales y lideres comunitarios participaron de este encuentro, así como representantes de entidades del orden nacional.