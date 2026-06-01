Lunes 1 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En 11 de los 12 municipios del Quindío, ganó Abelardo de la Espriella la primera vuelta presidencial. Foto Cortesía Registraduría

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En el Quindío, ganó Abelardo de la Espriella la primera vuelta presidencial, habrá segunda vuelta

Con el 100% de las mesas escrutadas en el departamento del Quindío, según la Registraduría en esta región votaron el 59.20% de los ciudadanos aptos para votar es decir 298.948 ciudadanos salieron a las urnas de los 504.934 habilitados para ejercer el voto.

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Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo obtuvieron 142.586 votos es decir el 48,57% logrando el primer lugar en la votación en el departamento, en el segundo lugar Iván Cepeda y Aida Quilcue con 94.337 votos es decir el 32,13 % y en el tercer lugar Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo lograron 27.539 votos, es decir, 38 %.

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La diferencia de votos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fue de 48.249 votos.

En 11 de los 12 municipios del Quindío ganó Abelardo de la Espriella, solo el candidato Iván Cepeda ganó en el municipio de La Tebaida.

En los otros resultados, Sergio Fajardo ocupó el cuarto lugar con 15.663 votos, Santiago Botero, 3.642, Claudia López, 2.369, Mauricio Lizcano, 535, Miguel Uribe, 440 votos y demás candidatos por debajo de 300 votos.

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Historia de hace cuatro años en el Quindío. Hace cuatro años en el 2022, en la primera vuelta presidencial en el Quindío votaron 277.033 de 490.126 personas habilitadas para votar una participación del 56.25% del total del potencial electoral, es decir hubo una abstención del 43.48%

Hace cuatro años Gustavo Petro obtuvo 84.365 votos es decir el 31.07% y logrando el primer lugar en la votación en el departamento, en el segundo lugar Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara con 82.165 votos es decir el 30.26% y en el tercer lugar Rodolfo Hernández y Marelen Castillo con 80.780 votos, es decir, 29.75%.

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Las autoridades en el Quindío entregaron balance positivo en materia de seguridad por las elecciones y revelaron que tres personas que estaban reportadas como desaparecidas participaron en las votaciones

En el marco de las elecciones presidenciales en el departamento, las autoridades entregaron un balance positivo en cuanto al orden público y la seguridad puesto que no se registraron situaciones que lamentar.

Más información Viernes 29 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Inicialmente, el secretario del Interior del Quindío Jaime Andrés Pérez destacó que realizaron el cubrimiento total en los diferentes puestos de votación en compañía del Ejército y la Policía.

Informó que se registraron dos capturas por orden judicial que no estuvo relacionado con el proceso electoral puesto que fueron delitos como el de la deserción y actos sexuales con menor de 14 años.

Mencionó que interpusieron cinco comparendos en los municipios de Circasia, Armenia, Córdoba, Calarcá y Buenavista por publicidad electoral.

Sostuvo que recibieron dos denuncias por el delito de fraude en inscripción de cédulas debido a que son personas que habitualmente ejercían su derecho al voto en el departamento, sin embargo, resultaron inscritos en Girardot en Cundinamarca.

Uno de los temas que llamó la atención fue el de tres personas que estaban reportadas como desaparecidas y votaron en los municipios de Calarcá y Córdoba por lo que fue establecido el proceso correspondiente contra ellos.

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Al respecto el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento dijo que fue un arduo trabajo en articulación con las alcaldías que permitió un balance positivo en materia de seguridad y orden público.

Afirmó que el Quindío da ejemplo de cordura y buen comportamiento por lo que se genera un entorno seguro donde sin ninguna eventualidad se desarrollaron las elecciones.

Asimismo, dijo que uno de los temas clave es garantizar el retorno de los escrutinios de los diferentes puestos de votación al sitio establecido que es el Coliseo del Café para garantizar la seguridad y custodia hasta el conteo final.

Sobre la ley seca, reconoció que el comportamiento fue positivo puesto que la comunidad acató la medida y apoyado el proceso con el control de las autoridades en los establecimientos comerciales.

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Un muerto y dos heridos por un aparatoso accidente de tránsito en Barragán, Quindío

A las 09:40 AM de ayer domingo 31 de mayo se presentó siniestro vial en la vía Barragán- Caicedonia en el caserío de Barragán jurisdicción del Quindío.

Según informa el Instituto departamental de tránsito del Quindío en el siniestro presentado se reportan dos personas lesionadas y una persona fallecida

Las dos personas lesionadas fueron identificadas como Daniela Suárez Sepúlveda de 21 años de edad, una peatón que fue trasladada al hospital local de Caicedonia y la otra Erika Martínez Torres Lesionada y Conductora de 51 años de edad que conducía la camioneta de placas GSN001 trasladada al hospital local de Caicedonia

La persona que perdió la vida en este siniestro Vial fue identificada como Víctor Alfonso Rodríguez Coy de 28 años de edad que estaba como peatón y fue arrollado por la camioneta.

El caso fue atendido por agentes adscritos al instituto departamental de tránsito del Quindío (IDTQ), No hay hipótesis claras sobre las causas del accidente.

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En el Quindío investigan la muerte de una turista holandesa que se encontraba desaparecida

En zona rural del municipio de Salento el pasado 25 de mayo se registró la desaparición de una turista holandesa identificada como Marlies Minke Genz de 41 años que salió del hostal Coffe Tree donde se encontraba alojada y se dirigía hacia la reconocida Finca El Ocaso a la que nunca llegó.

El reporte lo entregó el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez quien lamentó la situación puesto que la turista fue hallada sin vida por lo que avanzan las investigaciones correspondientes.

Manifestó que realizaron un seguimiento por cámaras de seguridad una vez se conoció de la desaparición y evidenciaron que la mujer caminaba por la vereda palestina sin ninguna novedad, sin embargo, hubo un punto ciego donde luego de una búsqueda encontraron el cuerpo de la turista.

Fue claro que están siendo cautelosos con la información hasta que Medicina Legal determine las causas de la muerte, pero fue enfático que si fue un asesinato establecerán las acciones contundentes que permitan dar con los responsables del hecho.

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En Armenia fue enviada a la cárcel Alias La Madrina por ofrecer sexualmente a menores de edad a cambio de dinero y regalos

Al sur de Armenia se llevó a cabo un operativo por parte de la Unidad Básica de Investigación Criminal DIPRO de la Policía en el Quindío con el apoyo del Ejército donde fue capturada Alias La Madrina.

De acuerdo con la investigación, la mujer se dedicaba a ubicar y convencer a menores de edad para satisfacer las necesidades sexuales de mayores de edad a cambio de dádivas como dinero, ropa y regalos evidenciando tres víctimas entre los 10 y 14 años de edad.

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En medio del proceso judicial le fueron imputados cuatro delitos: 1. proxenetismo con menor de edad - agravado. 2. demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 14 años - agravada. 3. uso menores de edad en la comisión de delitos - agravado. 4. actos con menor de 14 años - agravado.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento informó que en medio de la diligencia de allanamiento lograron la incautación de un computador portátil, un equipo móvil celular de alta gama y dos tarjetas de memoria SD. Tras el proceso judicial y el material probatorio, el coronel destacó que la mujer fue cobijada con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Resaltó que trabajan en contra de los delitos que afectan la integridad y los derechos de los menores de edad, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que los ponga en riesgo.

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Capturados dos hombres tras persecución por hurto en La Tebaida. Uno de ellos, tenía circular roja de Interpol

Gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional y el apoyo del Ejército Nacional, fueron capturados dos hombres señalados de participar en un hurto bajo la modalidad de cocheo, en el sector de Mall Paraíso del municipio de La Tebaida.

El hecho fue conocido a través de la central de radio, donde se reportó un hurto de un computador y dinero en efectivo. De inmediato, se activó un plan de búsqueda y localización, identificando una camioneta gris en la que se movilizaban los presuntos responsables.

Durante la reacción, el vehículo fue observado desplazándose a alta velocidad por el sector urbano del municipio, mientras era seguido por uniformados del Ejército Nacional. En ese momento, uniformados de la Policía se unen a la persecución, que culminó en la vía que conduce del municipio de La Tebaida hacia Pueblo Tapao, donde finalmente se logró interceptar el automotor.

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Los ocupantes intentaron huir internándose en zona boscosa; sin embargo, la rápida acción de los uniformados permitió su captura.

Al momento de la aprehensión, uno de los individuos intentó ofrecer dinero a los policías para que evitaran ejecutar el procedimiento, mientras que el otro ciudadano manifestó de manera voluntaria haber participado minutos antes en el hurto de los elementos en mención.

Posteriormente, los capturados fueron trasladados a la estación de Policía de La Tebaida, donde se realizó el registro a persona, hallando en su poder los objetos hurtados. También, se evidenció que portaban documentos que no correspondían a su identidad real.

Tras la verificación en los sistemas de información, se estableció que ambos presentan requerimientos judiciales por el delito de hurto, además uno de ellos cuenta con circular roja de Interpol por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, por hechos ocurridos en Chile.

Por consiguiente, los capturados de 49 y 35 años de edad, fueron dejados a disposición de la autoridad competente donde se adelanta el proceso de judicialización.

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Capturado alias “el diablo” en Calarcá por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego

En desarrollo de estas actividades, la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en el municipio de Calarcá, y bajo la coordinación de la Fiscalía 8 Local URI, y personal del Batallón de Ingenieros No. 8, logró un importante resultado operacional mediante la ejecución de tres diligencias de allanamiento y registro.

Como resultado de estos operativos, se materializó la captura en flagrancia de alias “El Diablo” o “Quindío”, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería el responsable de la comercialización de estupefacientes al por mayor en el municipio de Calarcá, manteniendo presuntas alianzas criminales con los actores delincuenciales conocidos como “Chiqui” y “Orejas”, integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado “Los Chukys”, estructura criminal vinculada con la venta de sustancias ilícitas y la comisión de homicidios selectivos en sectores como los barrios Porvenir y Llanitos.

Se estima que esta actividad ilegal generaba rentas criminales cercanas a los 110 millones de pesos mensuales, afectando significativamente la seguridad y convivencia en la región.

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Desempleo en abril fue del 8,8% y sin variación, reveló el DANE a nivel nacional.

El desempleo en Armenia tuvo un leve aumento, al pasar del 10.1% al 10.9%, una diferencia de 0.8%, y es la octava ciudad con mayor desempleo del país.

mientras que la informalidad bajó en la ciudad milagro del 45.2% al 42.2%, es decir hay 84.000 personas empleadas formalmente y 61.000 informales.

Donde hubo aumento fue en el desempleo joven en Armenia, al pasar de 16.5% al 19.2% es decir un aumento de 2.8% en jóvenes entre edades de 15 a 28 años de edad.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que la tasa de desocupación en abril a nivel nacional fue del 8,8%. Esta cifra representa una estabilidad total frente al mismo mes de 2025, cuando el indicador se situó en el mismo porcentaje.

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La directora del DANE, Piedad Urdinola manifestó que el desempleo de los hombres fue del 7.1% que se mantiene en un dígito y en el caso de las mujeres alcanzó el 10.9%.

La directora del DANE explicó que en el país el número de colombianos sin empleo ascendieron a 2.3 millones y la población por fuera de la fuerza laboral 14.4 millones.

En el trimestre móvil de febrero a abril de 2026, las diferencias regionales persistieron. Quibdó registró la tasa de desocupación más alta del país con un 25,1%, a pesar de haber mostrado una reducción de 8,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. En el otro extremo, las ciudades con menor desempleo fueron Pereira A.M. (7,6%), Bucaramanga A.M. (7,9%) y Bogotá D.C. (8,2%)

En el reporte se establece que la informalidad en el país reportó una leve reducción al pasar del 55% al 54.2% y el desempleo entre la población joven fue del 16.2%.

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Quindío fortalece coordinación de ambulancias para mejorar atención de emergencias

La Secretaría de Salud del Quindío adelantó una mesa de trabajo con operadores privados y públicos de ambulancias, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), con el propósito de fortalecer la prestación del transporte asistencial en el departamento y mejorar la articulación entre los diferentes actores del sistema de salud.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con tiempos de respuesta, coordinación operativa y capacidad de atención frente a eventos de urgencia.

La reunión, liderada por la titular de la cartera, Luisa Fernanda Arcila y la dirección técnica de Calidad y Prestación de Servicios de Salud, se desarrolló ante la necesidad reciente de optimizar los tiempos de atención de las ambulancias frente a los diferentes servicios que se prestan, especialmente en Armenia, donde se han identificado situaciones que requieren mayor articulación y capacidad de respuesta.

En el espacio se aclaró que los traslados de servicio social no son responsabilidad de las empresas privadas de ambulancias; por tal motivo, el encuentro permitió avanzar en una solución interinstitucional que facilite coordinar y cubrir estos traslados de carácter social en tiempos óptimos para la ciudadanía.

Como resultado, se estableció una hoja de ruta enfocada en el mejoramiento continuo, el fortalecimiento de la comunicación y el seguimiento permanente a las acciones definidas.

Asimismo, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones, organismos de socorro y prestadores tanto privados como públicos, para garantizar una atención segura, eficiente y articulada para todos los quindianos.

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El Gobierno del Quindío, a través de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (UDEGERD), continúa brindando acompañamiento y apoyo a las familias damnificadas por el incendio estructural registrado en el barrio Altos de Monserrate de Armenia.

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Las deudas de las EPS en el Quindío ya superan el billón de pesos, el Tribunal Administrativo del Quindío concedió un plazo para que entregarán una información real sobre la situación de los pagos con los prestadores de salud

Y es que el panorama por las deudas que se tienen con la red hospitalaria del departamento no mejora y tiende a empeorar por la falta de soluciones concretas.

Precisamente el asesor del despacho de la gobernación del Quindío, Carlos Alberto Gómez dijo que es una situación que se ha ido agravando y explicó que a través de una solicitud que se estableció mediante un derecho de petición a Nueva EPS lograron que reconociera el monto de la deuda a los prestadores y a los grandes prestadores les adeudan 860 mil millones de pesos sumado lo de Asmet que está pendiente por pagar y las demás intervenidas lo que supera el billón de pesos.

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Fue enfático en señalar que el cambio constante de los interventores de las EPS genera que no permita que se logren soluciones efectivas a la crisis. Afirmó que la semana pasada el Tribunal Administrativo concedió un plazo de 20 días para que las EPS entreguen información real de cómo están en relación con los pagos con los diferentes prestadores.

Asimismo, mencionó que las EPS que continúan siendo las que mayor adeudan son la Nueva EPS y Asmet Salud donde está última registra el panorama más grave donde pocos prestadores le brindan los servicios.

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Empresas Públicas de Armenia continúa avanzando en la ejecución de las obras del colector DSN-01, un proyecto estratégico para el fortalecimiento del sistema de alcantarillado de la ciudad y la mejora de las condiciones sanitarias de la comunidad.

Durante el desarrollo de las intervenciones sobre la carrera 16 y la calle 27, se identificaron condiciones técnicas y geotécnicas no previstas inicialmente, relacionadas con terrenos de llenos antrópicos conformados por escombros y residuos, además de afectaciones derivadas de la temporada invernal, situación que obligó a realizar excavaciones superiores a los seis metros de profundidad y obras adicionales para garantizar la estabilidad y seguridad del proyecto.

Asimismo, en medio de las excavaciones se evidenció que cinco viviendas del sector no contaban con conexión al sistema de alcantarillado de EPA, vertiendo aguas residuales directamente sobre el terreno.

Frente a esta situación, la entidad determinó incluir la construcción de una red condominial que permitirá integrar estas viviendas al sistema sanitario de la ciudad, mejorando las condiciones ambientales y de salubridad del sector.

La entidad proyecta culminar la totalidad de las obras durante el mes de junio, contemplando la construcción de cajas domiciliarias, red condominial y pavimentación de la vía intervenida.

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Red Salud recibirá $334 millones para vehículo de atención a zona rural y comunidades vulnerables

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó la asignación de recursos para el municipio de Armenia por cerca de 334 millones de pesos, para fortalecer el componente extramural mediante la adquisición de un vehículo nuevo de atención en territorio, especialmente para la zona rural y comunidades vulnerables.

Este rubro —exactamente $333.883.206—, fue designado para Red Salud Armenia Empresa Social del Estado, ESE, con el fin de avanzar en el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud a las comunidades que requieren mayor acceso a programas de promoción, prevención y atención primaria.

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La iniciativa hace parte de los rubros contemplados en el ‘Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993’ y Plan Nacional de Salud Rural, orientados a mejorar la capacidad operativa de las entidades de salud en el territorio nacional.

Desde MinSalud se indicó que la inversión nacional es superior a los $10.618 millones, destinados a fortalecer la capacidad de respuesta en salud a través de la adquisición de ambulancias y vehículos para atención extramural, beneficiando a Empresas Sociales del Estado y entidades territoriales del país.

Por ello, además de lo asignado a Red Salud, el departamento del Quindío accederá a recursos para el municipio de Buenavista, por lo que la ESE Hospital San Camilo recibirá $280.629.831 para la adquisición de una ambulancia básica terrestre.

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Con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención frente al consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sustancias psicoactivas en instituciones educativas y espacios públicos, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud, participó en una mesa de trabajo interinstitucional junto a diferentes autoridades y entidades del departamento.

Durante el encuentro, la Secretaría de Salud Municipal socializó las acciones que actualmente adelanta la Administración Municipal para enfrentar esta problemática, especialmente entre jóvenes y menores de edad, mediante campañas pedagógicas, jornadas de sensibilización y acompañamiento en entornos escolares y comunitarios.

En la jornada participaron representantes de la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y la Personería Municipal, quienes analizaron estrategias para fortalecer el trabajo articulado y ampliar el alcance de las acciones preventivas y de control en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con las familias, docentes y comunidades educativas, promoviendo entornos seguros y saludables para la población juvenil.

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En deportes, los equipos de voleibol de la Universidad del Quindío lograron un titulo y un subtitulo en los Juegos Regionales Universitarios ASCUNDAF Nodo Centro.

El equipo masculino de la uniquindío logró el titulo al derrotar en la final a la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), mientras que las chicas del equipo femenino lograron el subcampeonato al perder en la final contra Uniandina