Revocan la restricción del cierre de horario en seis establecimientos al norte de Armenia

Armenia

Recordemos que desde la Personería de Armenia y la Procuraduría promovieron una acción popular relacionada con las afectaciones a la convivencia, la tranquilidad y el ambiente sano donde el Tribunal Administrativo del Quindío adoptó medidas cautelares frente a seis establecimientos nocturnos del barrio Laureles.

Una de esas decisiones más polémicas tenía que ver con restringir el horario de funcionamiento hasta máximo a la 1 de la mañana. Precisamente se conoció la resolución del Tribunal Administrativo del Quindío donde resuelve los recursos de reposición y en subsidio apelación de los establecimientos vinculados.

Allí destacan que la medida cautelar decretada en relación con el cierre anticipado para los seis establecimientos en efecto, no alcanza a mejorar por sí sola la contaminación por ruido que se produciría entre la 1 a.m. y 3 a.m. respecto de los demás establecimientos abiertos a esas horas en la zona por lo que fue revocada la restricción del cierre y regresa hasta las 3 de la mañana.

Al respecto, la directora de Asobares en el departamento Natalia Gutiérrez reconoció que es una importante decisión en favor de la economía y los empresarios del importante sector de la ciudad.

“Desde la dirección ejecutiva de Asobares Quindío queremos compartir una noticia muy positiva para la economía y el empleo en nuestra región. Recibimos con profundo respeto y con mucha satisfacción el reciente fallo judicial que revoca la restricción de horario que ha afectado a varios establecimientos comerciales muy importantes en nuestra zona“, mencionó.

Destacó que les permitirá continuar laborando hasta el horario habitual debido a que el impacto era negativo con el cierre hasta la 1 de la mañana como se tenía establecido.

“La verdad que esto les va permitir operar nuevamente hasta el horario habitual, que son obviamente las 3 de la mañana en los días acordados de acuerdo a la administración municipal. Está decisión consideramos que es un respiro bastante importante porque no estamos hablando solo de los empresarios, como siempre lo hemos nombrado, estamos hablando del sustento de cientos de familias quindianas, entre meseros, personal de seguridad, artistas, etcétera, que dependen directamente de la cadena de valor del entretenimiento y obviamente ahora el turismo que se está considerando muchísimo al sector nocturno", manifestó.

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Dijo que asumen el fallo con total responsabilidad y que demostrarán que la noche organizada y legal es la mejor aliada del desarrollo del departamento por lo que a eso están enfocadas.

Especificó que muchos de los empresarios asociados cumplen con toda la normatividad y la ley por eso los apoyan.

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