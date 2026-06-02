Festival Popular al Parque 2026: recomendaciones y restricciones de la Alcaldía para el evento

Imagen de referencia, foto Gettyimages, Canva y foto del portal web de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Los próximos 6 y 7 de junio de 2026 se llevará a cabo el Festival Popular al Parque en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde todos los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, contando con la participación de artistas mexicanos, nacionales y distritales, reuniendo a un total de 130 artistas en escena.

Este espectáculo está organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el mismo que está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años de edad y será de ingreso gratuito.

“Idartes reitera a la ciudadanía que el Festival Popular al Parque es un evento sin costo para todos los asistentes. Por tanto, se recomienda llegar directamente a los puntos de acceso habilitados y no adquirir ni portar manillas o elementos que supuestamente garantizan el acceso, ya que no son necesarios para ingresar al evento”, resaltó la entidad.

Por ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de su portal web oficial, ha dejado una serie de recomendaciones y restricciones, con el fin de que todos los asistentes disfruten de la mejor manera este show, así que si usted va a asistir a este evento, le recomendamos que tome nota.

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¿Cómo se organizará la entrada para el Festival Popular al Parque 2026?

Se dispondrá de 20 filtros para el ingreso del público general, los mismos que estarán ubicados sobre la calzada sur de la calle 63, mientras que la prensa y aliados podrán ingresar por cuatro accesos al costado occidental de la carrera 60.

Las personas en condición de discapacidad, bien sea motora o visual, contarán con un acceso seguro por la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, aunque también podrán utilizar los filtros generales.

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¿Cómo será la movilidad para el Festival Popular al Parque 2026?

De acuerdo a la información oficial, se cerrará la calzada sur de la calle 63 entre la carrera 68 y la transversal 60 en un horario que comprenderá desde las 10:30 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.

Mientras que la avenida 68 y la carrera 60 funcionarán con normalidad en ambos sentidos.

“Los asistentes que decidan llegar en vehículo podrán hacer uso de los parqueaderos de servicio público ubicados en la Bolera El Salitre, la Biblioteca Virgilio Barco, el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Parque Salitre Mágico, con consulta previa de tarifas y horarios”, mencionó la entidad.

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¿Cuáles serán las restricciones para el Festival Popular al Parque 2026?

Si usted va a asistir a este evento en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, le recomendamos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones dispuestas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

No se permitirá el ingreso de comidas, bebidas, mascotas, latas, envases de vidrio, instrumentos musicales, armas, objetos cortopunzantes ni elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad. No se permite el ingreso con camisetas o prendas alusivas a equipos de fútbol, bebidas alcohólicas externas, sustancias psicoactivas, mercancía no oficial, cámaras profesionales o drones. Tampoco se permitirá el acceso de bicicletas, patinetas o patines al interior del parque, aunque los biciusuarios podrán utilizar los parqueaderos aledaños habilitados para este fin. Se recomienda al público acordar previamente puntos de encuentro con sus acompañantes en caso de dispersión del grupo y hacer uso de los servicios de información que brindará el personal de logística debidamente identificado.

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