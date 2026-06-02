Más de 1.290 empresas se han beneficiado de la innovación aplicada de Econova Caribe

Luego de tres años de operación, Econova Caribe se consolida como un actor clave de innovación para la transición energética y la economía circular en el país, con más de 1.290 empresas impactadas, 21 proyectos piloto desarrollados y cerca de $900 millones movilizados en coinversión.

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Ubicado en el corazón industrial de Cartagena y operado por la Cámara de Comercio de Cartagena como parte de la Red Econova, el centro fortalece la articulación entre empresas, academia, emprendimientos, sector público y comunidades, con el propósito de acelerar soluciones sostenibles con impacto en el territorio.

Econova Caribe ha dinamizado el ecosistema regional mediante la realización de más de 60 eventos, la consolidación de 17 alianzas estratégicas y el desarrollo de iniciativas orientadas a resolver desafíos de la industria y la sociedad.

Con una infraestructura especializada de 1.160 metros cuadrados, el centro cuenta con capacidades en biotecnología, nanotecnología, electrónica, telecomunicaciones, ingeniería, diseño y tecnologías virtuales, que permiten validar soluciones, acelerar pilotos y desarrollar proyectos de alto impacto.

“Econova Caribe nació para conectar la innovación con los desafíos del territorio. Hoy seguimos consolidando capacidades que impulsan la transición energética y la competitividad empresarial”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Solo en 2025, el centro reportó resultados destacados:

237 empresas impactadas.

• 795 personas beneficiadas.

• 8 retos de innovación desarrollados.

• 6 macroiniciativas incubadas, incluido el Parque Ecoindustrial de Mamonal.

• 8 pilotos activos en transición energética y sostenibilidad.

La fortaleza de Econova Caribe también se refleja en su capacidad para construir alianzas. En 2025, la red de cooperación permitió movilizar $898 millones en recursos de coinversión, impulsando proyectos colaborativos de innovación y sostenibilidad.

Asimismo, la vinculación de nuevos actores institucionales, como la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena, refuerza su rol como plataforma de articulación para la competitividad regional.

En materia de formación, el centro benefició a 369 personas en temas como hidrógeno, economía circular e inteligencia artificial. Además, a través del programa Innovateams, desarrollado con la Alcaldía de Cartagena, 184 miembros de comunidades participaron en procesos de aprendizaje en innovación y liderazgo.

Para 2026, Econova Caribe abrirá cinco nuevos desafíos de innovación enfocados en transición energética, con participación de startups, universidades, empresas y ciudadanía. Con estos resultados, Econova Caribe consolida su posicionamiento como plataforma de innovación aplicada que impulsa soluciones sostenibles en el país.