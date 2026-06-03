¿Los ha visto? Policía difunde cartel de los más buscados en Atlántico

La Policía del Atlántico presentó el cartel de los cuatro delincuentes más buscados del departamento, quienes estarían vinculados a casos de homicidio y hurto calificado agravado.

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Uno de ellos es Denilson Junior Pertúz Muriel, requerido por el delito de homicidio. Según las autoridades, es señalado de participar en el asesinato de una persona ocurrido en el municipio de Santo Tomás en diciembre de 2025.

Otro de los más buscados es Charles Junior Martínez Llanos, quien tiene una orden de captura vigente por homicidio. De acuerdo con la Policía, sería presunto cabecilla de zona de una estructura criminal que opera en la jurisdicción de Galapa, Atlántico.

Asimismo, es solicitado por las autoridades Stiwar de Jesús Rojano Africano, requerido por el delito de hurto calificado agravado. Según la institución, sería uno de los principales dinamizadores de hurtos en el municipio de Polonuevo y sectores cercanos.

El cuarto integrante del cartel es Yesid Andrés Africano Rodríguez, también requerido por hurto calificado agravado. Las autoridades lo señalan como presunto dinamizador de hurtos en Polonuevo y sus alrededores.

La Policía hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita la ubicación y captura de estas personas. Los ciudadanos pueden comunicarse a las líneas 320 297 4789 y 321 394 1145. La institución garantizó absoluta reserva a quienes aporten información.