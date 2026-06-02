Bogotá celebrará ferias de empleo del 3 al 6 de junio: Ubicaciones y requisitos para postularse

De fondo: Imagen ilustrativa de una feria de empleo, en donde varias personas están siendo entrevistadas (Cortesía: Getty Images)

La Alcaldía de Bogotá, desde la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económica, anunció la apertura de más de 5.000 vacantes de empleo en la que podrá postularse de manera presencial para vacantes de ventas, servicios, tecnología y gastronomía, entre otras.

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Feria de empleo en Bogotá el miércoles 3 de junio

la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada JOB&TALENT CO S.A.S. organizaron esta feria de empleo con 150 vacantes en el sector de ventas.

Detalles de las vacantes:

Convocatoria laboral para bachilleres, técnicos y tecnólogos.

Funciones: Venta de productos financieros e intangibles.

Requisitos: Con o sin experiencia previa.

Salario: $ 1.750.905 + auxilio de transporte ($ 240.095) + prestaciones de Ley.

Comisiones promedio entre $ 3.500.000 y $ 4.500.000.

La Feria de Empleo se realizará este miércoles 3 de junio de 2026, de 8:00 a. m. a 12:00 m. en el Centro Empresarial Dorado Plaza ubicado en la calle 26 #85D-55. Módulo 1 – Oficinas 215 y 216.

Feria de empleo en Bogotá el jueves 4 de junio

Este espacio está pensado para conectar el talento joven y de las personas de los sectores sociales LGBTI con más de 50 empresas que creen en la igualdad.

Detalles de las vacantes:

Convocatoria laboral para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales.

Sectores: servicios, tecnología, gastronomía y más.

Lleve varias hojas de vida impresas y su cédula.

La Feria de Empleo se realizará este jueves 4 de junio de 2026 de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en la sede de Theatron, ubicada en la calle 58 #10-32, en la localidad de Chapinero.

La Unidad Móvil de Empleo pasará por Unilago del 3 al 6 de junio

Unidad móvil de empleo (Crédito: Alcaldía de Bogotá) Ampliar Unidad móvil de empleo (Crédito: Alcaldía de Bogotá) Cerrar

Tenga en cuenta que desde el miércoles 3 al sábado 6 de junio pasará la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo, un espacio habilitado por la Alcaldía para que los interesados obtengan asesoría en:

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Diseño de hoja de vida para postulaciones.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Este móvil estará por la Plazoleta de Unilago, ubicada en la carrera 15 #78-33. Los horarios son de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

¿Cómo estar al pendiente de nuevas vacantes de empleo en Bogotá?

Recuerde que puede encontrar nuevas vacantes de trabajo para postularse virtualmente en la plataforma del Servicio Público de Empleo, donde podrá inscribir su hoja de vida y filtrar las opciones de acuerdo a su formación e intereses. Para acceder a la página haga clic aquí.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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