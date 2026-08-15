Gravedører quedó seleccionada en el Festival Fortaleza Rock XV de Cajicá el próximo 15 y 16 de agosto

Colombia

Gracias a la apuesta artística construida con disciplina, identidad propia y composiciones originales, la agrupación fue seleccionada para integrar el cartel oficial del Festival Fortaleza Rock XV, que reúne diferentes generaciones y expresiones del género y que les permite estar en uno de los escenarios más representativos del rock independiente en Cundinamarca.

Para esta edición, Gravedører estará en escena junto a 1280 Almas, una de las bandas más representativas del rock colombiano, la banda argentina La Mosca Tsé-Tsé y proyectos emergentes como Syracusæ, Kull Trigger, Selekta Family, Corazón Derecho, Perfect Mayhem, Religi-Off, Salvaguardia, Munnopsis, Citadélica, Black Rocket, Cygnus, Fula, La Contraria y Coro Rock (Soacha).

El Festival Fortaleza Rock XV se realizará los días 15 y 16 de agosto en el campo alterno del Estadio Tigre Moyano de Cajicá.

Integrantes y reconocimiento del jurado

La agrupación, integrada por Jerónimo Rodríguez y Joaquín Briceño en las guitarras, Juan Simón Jurado en el bajo, Samuel Gutiérrez en la batería y Juan Esteban Rodríguez en la voz, presentará en el festival su propuesta musical mezclando cuatro estilos del género metal: thrash, black, sludge y nu metal.

“Musicalmente, lo que hacen no es fácil; ese tipo de estilo no lo hace cualquiera”, destacó el productor, músico y compositor Chato Rivas, durante el proceso de las audiciones.

Por su parte, la cantautora, locutora y creadora de Tu Rockcito, Paula Ríos, resaltó la madurez musical de sus integrantes: “Me impresiona que parezca sencillo lo que hacen, pero es un material muy complejo. Ustedes son demasiado buenos en lo que hacen, suenan muy maduros siendo tan chiquitos”.

Asimismo, Alejandro Marín, periodista, locutor, productor musical y director de La X Más Música, enfatizó la capacidad de Gravedører para conectar con diferentes generaciones y estilos del metal:

“Lo que más me sorprende del proyecto es la forma como logran conectar unos lenguajes que tenemos súper claros de la escena thrash de San Francisco de 1986 con cosas que están pasando ahorita en Europa. Es muy complicado conectar esos dos sonidos de esa forma tan bien ejecutada”.

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Fortaleza Rock XV: quince años impulsando la escena regional

El Festival Fortaleza Rock XV celebra quince años fortaleciéndose como plataforma que visibiliza el talento local y regional, reuniendo agrupaciones independientes junto con artistas de gran trayectoria musical.

El evento promueve una experiencia cultural para todo el público y mantiene el compromiso con el medio ambiente. Su sistema de ingreso se realiza cuando el asistente lleva 10 unidades de material reciclable.

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