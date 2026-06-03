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03 jun 2026 Actualizado 11:31

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Fuerte aguacero y vendaval dejó afectaciones en Cartago, Valle

La lluvia ocasionó daños en viviendas, caída de árboles y cortes de energía en varios sectores del municipio.

Las autoridades continúan monitoreando la situación con el fin de determinar el alcance total la emergencia. Foto: Defensa Civil seccional Valle.

Las autoridades continúan monitoreando la situación con el fin de determinar el alcance total la emergencia. Foto: Defensa Civil seccional Valle.

Las autoridades continúan monitoreando la situación con el fin de determinar el alcance total la emergencia. Foto: Defensa Civil seccional Valle.

Erika

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Cartago

Varias emergencias se registraron en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, luego de un fuerte aguacero acompañado de granizo y un vendaval registrado en las últimas horas.

De acuerdo con el reporte entregado por Juan Felipe Jiménez, director de la Defensa Civil seccional Valle, las lluvias provocaron interrupciones en el servicio de energía para al menos 60 viviendas, una de ellas resultó destechada, además de la caída de dos árboles y daños a un vehículo.

“Ante esta emergencia la institución activo su capacidad de respuesta, desplegó un equipo conformado por nueve voluntarios, un vehículo de rescate y dos motocicletas. Ellos realizaron labores de evaluación y atención, acompañamiento a las comunidades afectadas”, detalló.

Más información

Las autoridades continúan monitoreando la situación con el fin de determinar el alcance total la emergencia y brindar el apoyo requerido a las familias impactadas.

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