Valle arrancó con fuerza en el Nacional de Pesas que se disputa en Palmira

El Valle del Cauca comenzó con protagonismo el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas categorías mayores y sub-23, que se disputa en Palmira. La delegación vallecaucana lideró la primera jornada de competencias al conquistar nueve medallas de oro, superando a Bogotá, que sumó seis, y a Antioquia, que obtuvo tres preseas doradas.

La jornada inaugural reunió a varios de los mejores exponentes de la halterofilia colombiana en un certamen que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Palmira, el Imder Palmira y el Ministerio del Deporte.

Una de las figuras destacadas fue la cartagüeña María Fernanda Ramírez, quien dominó la categoría de los 49 kilogramos tanto en mayores como en sub-23. La deportista vallecaucana levantó 76 kilogramos en arranque y 95 en envión para un total olímpico de 171 kilogramos, resultados que le permitieron obtener seis medallas de oro.

Otra actuación sobresaliente para el departamento llegó con Rohelys Galvis González, reciente medallista del Campeonato Panamericano de Panamá, quien se quedó con tres medallas de oro tras registrar 86 kilogramos en arranque, 105 en envión y un total de 191 kilogramos. En la misma categoría, la vallecaucana Karol López completó el podio con medalla de bronce.

La afición local también celebró el desempeño de José Eber González, quien compitiendo en Palmira se adjudicó los máximos honores en la categoría de los 65 kilogramos, imponiéndose tanto en mayores como en sub-23.

Antioquia, otra de las potencias tradicionales de este deporte, logró tres medallas de oro gracias a la actuación de Héctor Viveros en los 53 kilogramos. El antioqueño registró 120 kilogramos en arranque y 147 en envión para un total de 267 kilogramos. Su compañero Yamit Altamiranda también tuvo una destacada participación al conseguir tres medallas de bronce.

Por su parte, Bogotá tuvo entre sus principales protagonistas a Yilbert Grijalva, quien ganó la categoría sub-23 con registros de 115 kilogramos en arranque, 138 en envión y 253 en el total. También sobresalió Yelena Restrepo, integrante de la Selección Colombia sub-17 que disputará el Mundial Juvenil de Cali en julio, al conquistar tres medallas de oro con marcas de 73, 90 y 163 kilogramos.

Las competencias continuarán este miércoles desde las 12:00 del mediodía con la participación de deportistas de las categorías 57 y 61 kilogramos en damas, y 70 y 75 kilogramos en varones. Entre los nombres más destacados de la jornada aparecen la palmirana Karen Mosquera y el medallista olímpico vallecaucano Luis Javier Mosquera, quienes serán algunas de las principales atracciones del certamen.