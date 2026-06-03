Consumo de energía en Cali aumenta por las altas temperaturas

Frente al aumento en las facturas de energía, Emcali recomendó hacer un uso eficiente de los electrodomésticos.

Cali

Las altas temperaturas registradas en Cali durante las últimas semanas, que estarían asociadas con la llegada del fenómeno de El Niño, ya comienzan a reflejarse en el consumo de energía de los hogares.

El uso más frecuente de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos de refrigeración ha generado un incremento en la demanda del servicio.

De acuerdo con Mario Caña Guerrero, gerente de la Unidad de Negocio de Energía de Emcali, aunque aún no existen cifras consolidadas debido a los ciclos de medición y facturación, desde la operación de la empresa ya se evidencia un mayor consumo de energía en la ciudad.

“Nos damos cuenta por la variación en las subestaciones y en el despacho de energía que ha aumentado el consumo. Esas cifras se verían reflejadas con más precisión a mediados de este mes, pero más o menos está subiendo un 2%”, explicó.

El directivo advirtió que un fenómeno de El Niño más intenso podría afectar la generación de energía en el país. No obstante, señaló que actualmente no existe riesgo de racionamiento, aunque el periodo de mayor impacto podría registrarse hacia octubre.

“El sistema de generación con el niño se verá afectado. Esperamos no se llegue a un racionamiento, pero se ven afectados porque la mayor parte de generación de energía eléctrica del país está dada por los embalses, un recurso hídrico y al bajar los embalses, se disminuye la capacidad de generación y con el aumento de la demanda, tiene que llegar a un equilibrio para no llegar a situaciones como un racionamiento que esperamos no se dé, pero la parte crítica estaría a partir del mes de octubre”, agregó.

Frente al aumento en las facturas de energía, Emcali recomendó hacer un uso eficiente de los electrodomésticos evitando mantenerlos encendidos durante largos periodos para reducir el consumo.