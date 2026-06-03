Este es el majestuoso “Puma Concolor” avistado en el Parque Nacional Natural de Pisba en Boyacá

El puma es conocido como león de montaña, león o pantera / Foto: Suministrada.

Socotá

Carlos Albeiro Vega funcionario de Parques Nacionales Naturales fue sorprendido con un felino mientras recorría la zona del Parque Nacional Natural Pisba.

“Entre la neblina del páramo, a lo lejos, sobre una roca, un puma (Puma concolor) nos recordó que estos ecosistemas aún conservan uno de sus grandes guardianes”.

Recordó que esta especie se ha visto en varios municipios que comparten esta zona de reserva en Boyacá.

“Su presencia ha sido registrada en Socotá, Socha y Tasco, dentro del área protegida, gracias a los guardaparques, nuestras cámaras trampa y a los relatos de las comunidades locales, confirmando que este majestuoso felino sigue recorriendo las alturas de Pisba”.

Esta es la reseña del Instituto Humboldt sobre el puma, una especie que hay que preservar

El rango geográfico del puma dice el Instituto Humboldt, es el más amplio de cualquier mamífero terrestre del hemisferio occidental, extendiéndose desde Canadá, pasando por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, hasta el extremo sur de Chile.

Un puma es un carnívoro de tiempo completo, lo que significa que se alimenta de animales vivos que caza durante sus recorridos. Usualmente, los animales que caza son palomas o guacharacas y mamíferos como conejos y guaguas.

Si bien, el puma a nivel mundial está clasificado como preocupación menor, sus poblaciones están disminuyendo por la pérdida de hábitat, cacería y conflictos con humanos.

El puma es conocido como león de montaña, león o pantera. En Colombia, habita naturalmente en los bosques, montañas y áreas rurales, incluyendo zonas cercanas a las urbes, cuando existen bosques que las rodean.

“El puma no representa una amenaza directa para las personas, explican los expertos del Humboldt, si no se le acorrala o provoca. Lo que se debe hacer es evitar acercarse, tomar fotos o intentar ahuyentarlo. Se debe mantener a niños y mascotas bajo supervisión y reportarlo de inmediato a las autoridades ambientales; pero, sobre todo, no tomar ninguna retaliación contra esta especie”.

“Además, como señalan los investigadores del Instituto Humboldt, la presencia de este animal debe ser motivo de orgullo para la comunidad, ya que evidencia la riqueza natural y silvestre del territorio, así como una biodiversidad valiosa que merece ser protegida“.

El llamado de las autoridades es a proteger y cuidar esta especie única que permite vislumbrar el buen estado en el que se encuentran los ecosistemas en donde habita.