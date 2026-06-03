El cierre de la vía en la Transversal del Sisga está afectando la economía de la región

El movimiento en masa se registró el pasado domingo 31 de mayo en la vía que conecta a Santa María con San Luis de Gaceno, Boyacá, en el sector Marrano loco / Foto: Concesión Transversal del Sisga.

Santa María

Con el cierre de la vía que comunica a los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno, a causa del movimiento en masa que se registra desde el pasado domingo, la situación económica es bastante compleja y los productos están comenzando a escasear.

“El comercio entre San Luis de Gaceno y Santa María es fluido ya que esta vía es un corredor fundamental para los dos municipios. En este sector se mueven muchos productos, hay pesqueras, hay avícolas, los que vienen a comercializar su plátano, su yuca, sus frutas, no pueden llegar aquí. Además de eso, el perjuicio que está haciendo al transporte de ganado. Aquí normalmente, voy a decir una cifra, suben 80, 100 camiones de ganado por este corredor vial y todo el transporte público que se desplaza hacia este sector y no está llegando. Aquí he señalado que más o menos 50.000, 60.000 personas estamos afectadas”, aseguró Rubén Darío González, alcalde de Santa María.

González afirma, además, que no solamente San Luis de Gaceno y Santa María se están viendo afectados con el cierre de la vía nacional, ya que otros municipios de departamentos circunvecinos también se están viendo perjudicados.

“También se está afectando el sur del Casanare, lo que es Monterrey, Villanueva, inclusive Yopal y Arauca. Aquí hay unas rutas que vienen de Bogotá, otras que vienen de Bucaramanga y viajan hacia Tame (Arauca), hacia Yopal (Casanare) y otras que van hacia Villavicencio (Meta)”, agregó.

Los trabajos de remoción avanzan a buena marcha

Los trabajos para habilitar la vía se están adelantando a buen ritmo y se espera que la próxima semana se puedan terminar / Foto: Concesión Transversal del Sisga. Ampliar Los trabajos para habilitar la vía se están adelantando a buen ritmo y se espera que la próxima semana se puedan terminar / Foto: Concesión Transversal del Sisga. Cerrar

En cuanto a los trabajos que se están adelantando en el sector “Marrano loco”, donde se produjo la remoción en masa, el mandatario indicó que se están realizando las obras a buen ritmo.

“Hicimos visita con el señor alcalde de San Luis de Gaceno, con la interventoría de la concesión y con la ANI, y pudimos constatar que se está trabajando de forma acelerada con el apoyo también de algunas máquinas de la empresa AES Colombia. Hoy el informe que entrega la concesión señala que se ha removido más o menos 1.050 metros cúbicos de material y calculamos que son unos 10.000 metros más o menos que se tienen que remover, los que están sobre la vía o los que se lleva la vía. Sin embargo, el informe indica que de toda la remoción son unos 50.000 o 60.000 metros cúbicos, pero aspiramos a que con esos 10.000 que se puedan remover, ellos encuentren piso y puedan normalizar unos 80 metros de vía que fue la que colapsó”, dijo.

Por último, González afirmó que se espera que la próxima semana se pueda habilitar la vía.

“Desde la concesión están calculando que más o menos se pueden estar gastando en los trabajos de mantenimiento una semana, lo que significa que la vía estaría lista el próximo martes. Pero el estimado puntualmente no lo tienen, porque todo depende también del clima”, añadió.