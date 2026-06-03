Alcaldes y comunidad mantienen presión por tarifa diferencial del peaje de Tuta, Boyacá

Durante la primera mesa de concertación entre los alcaldes de Cómbita, Oicatá, Tuta y Sotaquirá, líderes sociales y comunidad con delegados de la ANI y la Concesión BTS, no se llegó a ningún acuerdo. El viernes habrá otra reunión / Foto: Caracol Radio.

Cómbita

Una mesa de concertación realizada en el peaje de Tuta reunió a los alcaldes de Cómbita, Tuta, Sotaquirá y Oicatá, junto con representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Concesión BTS, la Procuraduría, personerías municipales, concejales y líderes comunitarios, con el propósito de buscar soluciones frente al incremento propuesto en la tarifa diferencial para los habitantes de la zona de influencia.

El alcalde de Cómbita, Juan Carlos Sarmiento, calificó el encuentro como un espacio de diálogo importante para atender las inquietudes de las comunidades que durante la última semana han protagonizado jornadas de protesta pacífica en rechazo al aumento del cobro preferencial para los usuarios frecuentes del peaje.

Según explicó el mandatario, la ANI y la Concesión BTS plantean una tarifa diferencial cercana a los 6.400 pesos, propuesta que ha generado inconformidad entre los habitantes de los municipios afectados. Por su parte, los alcaldes y la comunidad solicitan que se mantengan las condiciones establecidas en la resolución expedida en 2021, la cual fijó la tarifa diferencial en el 25 % de la tarifa plena.

De mantenerse ese esquema, el valor para los beneficiarios estaría entre 3.200 y 3.300 pesos, cifra considerablemente inferior a la planteada por la concesión y la entidad nacional.

Como resultado de la mesa de concertación, la ANI y la Concesión BTS se comprometieron a presentar este viernes una nueva propuesta económica que será evaluada por las autoridades locales y las comunidades. De la aceptación o rechazo de esa iniciativa dependerá el rumbo de las conversaciones y las acciones ciudadanas previstas en la zona.

Mientras se desarrolla el proceso de negociación, las partes acordaron mantener los pasos intermitentes, garantizar corredores humanitarios y continuar con las talanqueras levantadas, lo que significa que el peaje permanecerá sin cobro hasta la próxima reunión.

Sarmiento destacó la disposición mostrada por la ANI y la Concesión BTS para encontrar un punto de equilibrio que permita avanzar hacia un acuerdo. Sin embargo, insistió en que la prioridad de los municipios es proteger la economía de las familias que diariamente deben cruzar el peaje por motivos laborales, educativos y comerciales.

Otro de los puntos centrales de la discusión fue la ampliación del número de beneficiarios de la tarifa diferencial. Actualmente, cerca de 5.500 personas cuentan con este beneficio en los cuatro municipios, pero los mandatarios locales solicitaron aumentar el cupo a 10.000 usuarios, con el fin de que más habitantes puedan acceder al descuento.