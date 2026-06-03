Modifican fallo sobre programa de educación en Mogotes, Santander. Dan nuevo plazo a la gobernación

El Juzgado Promiscuo Municipal de Mogotes en Santander, modificó el fallo que ordenaba garantizar la continuidad del programa Sistema de Aprendizaje Tutorial - SAT para cinco estudiantes del municipio y permitió que la orden se cumpla mediante otros modelos educativos flexibles.

La decisión se produjo dentro de un incidente de desacato presentado por los estudiantes, quienes aseguraban que la Secretaría de Educación de Santander no había cumplido la tutela emitida en octubre de 2025.

Durante el trámite, la entidad argumentó que actualmente no existen convenios vigentes para operar el SAT y propuso como alternativa los Ciclos Lectivos Especiales Integrados - CLEI, un modelo oficial dirigido a jóvenes y adultos que buscan culminar sus estudios.

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La juez Laura Patricia Quiroga Agón concluyó que el objetivo de la tutela es garantizar el derecho a la educación y la continuidad académica de los estudiantes, por lo que la orden puede cumplirse mediante el SAT, los CLEI o cualquier otra modalidad flexible reconocida oficialmente que permita homologar los estudios cursados.

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Por estos argumentos, ordenó a la Secretaría de Educación adoptar las medidas necesarias para vincular a los estudiantes a alguno de estos modelos dentro de los próximos diez días hábiles.

El juzgado se abstuvo de abrir formalmente el incidente de desacato contra la secretaria de Educación de Santander, al considerar que primero debe cumplirse el nuevo plazo otorgado. Sin embargo, advirtió que los estudiantes podrán volver a promover el trámite si persiste el incumplimiento.