“Ayúdenme a encontrarlo por favor”: mamá de un estudiante de 16 años desaparecido en Bucaramanga

Las autoridades activaron una alerta por la desaparición de Diego David Pico Cala, un adolescente de 16 años que fue visto por última vez el pasado 1 de junio de 2026 en el sector del Colegio INEM, sede A, en el barrio Provenza de Bucaramanga.

De acuerdo con la circular emitida por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, el joven, desapareció luego de salir de la institución educativa.

La madre del menor, Yolanda Cala, indicó que las últimas imágenes conocidas de su hijo fueron registradas por cámaras de seguridad. “La última vez que él salió del colegio y las cámaras lo graban a las 11:21 de la mañana”, manifestó.

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Según la descripción entregada por las autoridades y la autorización de divulgación de parte de la mamá del menor, Diego David Pico Cala tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,83 metros, pesa 63 kilogramos, tiene cabello castaño oscuro, ojos cafés y usa brackets azul oscuro como señal particular.

El día de su desaparición vestía polo blanco estampado, jean azul claro y tenis blancos sucios.

Yolanda Cala también señaló que, aunque inicialmente el celular del adolescente permaneció apagado, posteriormente fue encendido. “Él lo tiene encendido en este momento sin internet, pero no sé si alguna persona que sepa mucho de internet o todas esas redes pudiera localizarme el celular de él”, expresó a Caracol Radio en un llamado de ayuda para dar con su paradero.

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Las autoridades solicitaron a la ciudadanía suministrar cualquier información que permita ubicar al menor. Los reportes pueden realizarse a través del Grupo de Desaparecidos de la SIJIN en la línea 316 274 2213 o al teléfono 318 341 8236 de la Policía Nacional.

La investigación para establecer el paradero del estudiante continúa en desarrollo y la madre de Diego David Pico autorizó la divulgación de sus datos e imagen con el fin de que una masiva difusión ayude a encontrarlo.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga activó la ‘Alerta Rosa’: