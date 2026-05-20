“Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”: Gustavo Petro

Este 20 de mayo pasó por los micrófonos de Caracol Radio el presidente de la República, Gustavo Petro, quien habló sobre la gestión de su gobierno a dos meses de que el cuatrienio termine, así como sobre algunas situaciones por la que atraviesa el país en materia de orden público, economías ilícitas y la situación política del país.

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En ese sentido, el mandatario habló sobre la reelección y su participación política en las campañas electorales de cara a los comicios del 2026: “Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”, indicó, agregando que ya le sucedió, antes y después de ser alcalde: “yo he tenido tiempos en donde morir ha sido la posibilidad, y no es que me asuste el tema, soy objetivo. Una cosa es cómo tratamos a nuestra oposición, otra cosa es cómo esa oposición siendo gobierno nos trató a nosotros”, agregó.

“Me toca defender mi existencia”, indicó el presidente de la República, quien también se refirió a si los presidentes puedan participar abiertamente en política, aseverando que la política no es una acción individual: “El país va variando en sus proyectos políticos, esos proyectos no son de una persona, se suceden. Es la población la que decide mantenerlos o pasarlos”, aseguró.

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