Petro responde a denuncia sobre Alex Saab y Abelardo De la Espriella

El presidente Gustavo Petro responde a denuncia de Daniel Coronell sobre Alex Saab y Abelardo De la Espriella

El presidente Gustavo Petro respondió, a través de su cuenta de X, a la denuncia revelada por el periodista Daniel Coronell en El País, relacionada con vínculos entre Alex Saab y Abelardo de la Espriella.

En su pronunciamiento, Petro aseguró que no ha tenido ninguna relación con Saab y afirmó que durante años sectores políticos intentaron vincularlo con el empresario barranquillero.

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Además, calificó a Saab como un “comerciante” que pasó de ser “uribista en Barranquilla” a “revolucionario en Caracas”, y lanzó fuertes críticas contra sectores políticos y económicos del país, advirtiendo sobre lo que calificó como riesgos de “fascismo” y poder mafioso en Colombia.

“Ojalá mi pueblo reflexione un poco en que significaría para la humanidad y para Colombia que un “squifo” de la mafia, estafador de la mafia armada genocida, sea presidente" aseguró el mandatario.

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La reacción de Petro se da luego de que Daniel Coronell publicara que en 2014 habrían llegado más de 370 mil dólares desde empresas relacionadas con Saab a cuentas de Abelardo de la Espriella.