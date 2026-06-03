Ecopetrol responde a protesta de la comunidad en Sabana de Torres por contratación local

Las protestas por la contratación de mano de obra local en Sabana de Torres, Santander, completan ocho días. Comunidades, profesionales y empresarios del municipio aseguran que Ecopetrol no ha cumplido acuerdos relacionados con la rotación laboral y la generación de oportunidades para trabajadores del municipio.

La líder social y empresaria Jazmín Serrano afirmó que la movilización busca exigir el respeto de los compromisos adquiridos con las comunidades. Según los manifestantes, las decisiones sobre contratación impactan directamente la economía de cientos de familias del municipio.

“Nuestra lucha no es por cargos ni por intereses particulares. Nuestra lucha es por el respeto a los acuerdos previamente establecidos con las comunidades y organizaciones del territorio. Ecopetrol no puede permitir que intereses ajenos a la voluntad de las comunidades bloqueen decisiones que afecten directamente el sustento de la estabilidad económica y el bienestar de cientos de familias“, señaló Serrano.

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En respuesta a la situación con los manifestantes, Ecopetrol señaló que los bloqueos en las vías de acceso al Campo Provincia están afectando las operaciones y el relevo del personal en varias estaciones de producción.

La empresa aseguró que “los manifestantes exigen la contratación de un equipo adicional de Workover”, una solicitud que calificó como inviable porque no hace parte de las necesidades operativas actuales.

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La compañía también advirtió que la situación podría poner en riesgo el suministro de gas domiciliario en la región y generar afectaciones ambientales, debido a que los trabajadores no han podido realizar los cambios de turno habituales.

Los líderes de la protesta mantienen su exigencia de que se respeten los acuerdos alcanzados y solicitaron la intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, para buscar una solución al conflicto.