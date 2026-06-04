Centros estéticos de ‘garaje’ cerraron antes de intervención de la secretaría de salud de Santander.

Bucaramanga

Varios días después del impacto nacional por el caso de Yulixa Toloza, la mujer que falleció tras ser intervenida en un centro estético ‘garaje’ en la ciudad de Bogotá, en el departamento de Santander la secretaría de salud continúa con los operativos de control a salones de belleza y spa verificando que cumplan con las normas para su funcionamiento y no realicen procedimientos para los que no están preparados.

El secretario de salud, Edwin Prada, confirmó que son más de 20 denuncias las que se han recibido en las últimas semanas de víctimas de estos centros estéticos por los que se han adelantado las visitas a los lugares, evidenciando que algunos de ellos, han cerrado antes de que la secretaría llegue a las verificaciones.

“Se han hecho 21 visitas a diferentes instituciones de salud, de estas 12 van enfocadas a centros estéticos o spa que se camuflaban para hacer procedimientos intervencionistas o invasivos. De estas 12 instituciones, cuatro se les tomó algún tipo de medida sanitaria, sea un cierre temporal o un cierre definitivo de los servicios. Hay cinco instituciones que cuando llegó la secretaría a hacer la inspección, vigilancia y control, ya habían cerrado los sitios, no se encontraron ni la imagen corporativa que manejaban allí, al ir a validarlo en las redes también ya se habían terminado”, indicó el secretario.

Enfatizó el secretario que los hombres y las mujeres que se han visto afectados por intervenciones en estos centros estética de ‘garaje’ deben interponer las denuncias respectivas para que se pueda avanzar en las investigaciones y si es necesario, clausurar los lugares.

Las intervenciones ahora se continuarán realizando en Floridablanca, Piedecuesta, Girón y en Cimitarra en donde también se han recibido denuncias.