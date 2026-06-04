Pasaportes en Santander sin cita previa: así continua el trámite durante junio

La Oficina de Pasaportes amplió el plazo hasta el 30 de enero para completar el proceso y no perder el primer pago.

La Gobernación de Santander anunció que durante todo el mes de junio continuará el proceso para que los ciudadanos puedan tramitar su pasaporte sin necesidad de agendar cita previa en la Oficina de Pasaportes del departamento.

La medida busca facilitar el acceso al documento de viaje y agilizar la atención a quienes requieran obtenerlo o renovarlo. Los interesados solo deberán acercarse con su documento de identidad original a la sede ubicada en el Centro Comercial El Cacique, en el sótano, local 10, en Bucaramanga.

La atención se prestará de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. El valor del pasaporte es de $300.300.

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Además, quienes presenten certificado electoral podrán acceder a un descuento del 10% en los conceptos correspondientes al fondo rotatorio y al timbre nacional.

Para realizar el trámite, los mayores de edad deberán presentar la cédula de ciudadanía original, mientras que los menores deberán llevar el registro civil original y la tarjeta de identidad.

Desde la Oficina de Pasaportes recordaron que el proceso es personal, no requiere intermediarios y puede realizarse de manera rápida y directa durante todo el mes de junio.