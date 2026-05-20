Contraloría alerta de debilidades en políticas para prevención de reclutamiento infantil
La Contraloría General de la República alerta sobre las debilidades en la implementación de políticas públicas para prevenir el reclutamiento infantil en Colombia. Se identificó una reducción del 83,8 % en recursos para 2024–2026. Ahora cuenta con 1.810 millones de pesos.
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Cristina Navarro
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