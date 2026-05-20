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20 may 2026 Actualizado 16:18

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Contraloría alerta de debilidades en políticas para prevención de reclutamiento infantil

Imagen de referencia de reclutamiento forzado. Foto: / Colprensa/Archivo

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Cristina Navarro

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La Contraloría General de la República alerta sobre las debilidades en la implementación de políticas públicas para prevenir el reclutamiento infantil en Colombia. Se identificó una reducción del 83,8 % en recursos para 2024–2026. Ahora cuenta con 1.810 millones de pesos.

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Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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