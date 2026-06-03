Dolor en la familia Mucutuy: Joven reclutada murió en combates entre disidencias

La muerte de Daniela Mucutuy, una adolescente de 16 años y familiar de los cuatro hermanos indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva del Guaviare en 2023, ha generado dolor e indignación entre sus seres queridos.

La joven figura entre los 11 menores de edad fallecidos en medio de los enfrentamientos entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”, que dejaron cerca de 50 muertos.

En diálogo con Caracol Radio, Fátima Valencia, abuela de Daniela, relató que la adolescente residía en una zona rural cercana a Puerto Santander, en el Caquetá, junto a su madre, Elda Mucutuy, y otros familiares.

Según contó la abuelita, Daniela se encontraba estudiando cuando fue reclutada por un grupo armado.

“Ella estaba estudiando y la recogieron”, afirmó. Después de ser llevada, la joven alcanzó a comunicarse en una ocasión con sus familiares, pero posteriormente perdieron todo contacto con ella.

“La mamá sufría. Decía: ‘cualquier momento voy a escuchar la voz de mi hija’. Una vez habló nomás y después ya se fue sin señal”, recordó la abuela en Caracol Radio.

La señora Valencia aprovechó para describir el ambiente de violencia que se vive en la región debido a las disputas entre grupos armados ilegales.

Según relató, su hija le advertía constantemente sobre la intensidad de los combates.

“Me decía: ‘mamá, tiene que poner cuidado porque están combatiendo mucho entre esa misma gente’”, dijo la abuela visiblemente afectada por la muerte de su nieta.

La mujer evitó señalar responsables directos y aseguró que su principal preocupación es la situación de la familia de Daniela, especialmente de su madre, quien además enfrenta dificultades económicas tras el desplazamiento forzado.

“Lo único que yo digo es que le indemnicen a mi hija. A los desplazados les están ayudando, pero a ella no le están ayudando en nada. Está pagando arriendo y ni siquiera mercado le están dando”, manifestó la señora Fátima.

La abuela lamentó profundamente la pérdida de la adolescente y aseguró que la muerte de Daniela representa un golpe devastador para toda la familia.

“Son dos hijas y perder una es muy duro. Ahora ya descansó”, concluyó.