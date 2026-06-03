“Llegan por diferentes rutas”: alerta por menores usados para guerra entre ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, alertó sobre la continuidad del reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales que se enfrentan en esa región del país y aseguró que niños y adolescentes siguen siendo llevados al departamento para integrar las estructuras de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’.

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Durante una entrevista con 6AM W, el mandatario afirmó que el fenómeno no solo afecta a menores de las comunidades locales, sino también a jóvenes que son trasladados desde otras regiones del país.

“Ese reclutamiento no sólo se da en las poblaciones, en los habitantes, en los menores de edad que residen, que estudian, que están en el sector, sino también los que han llegado por el departamento, por la vía nacional, que también lo hemos advertido a otras entidades de otras partes del país, especialmente del Cauca”, aseguró Rodríguez.

El alcalde explicó que los menores son movilizados hacia las zonas donde operan los grupos armados ilegales. “Esos menores los reclutan, los transportan, llegan, ingresan al departamento por diferentes rutas, pero entonces la preocupación también es de los que llegan y los que son propios”, afirmó.

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Rodríguez también advirtió que dentro de las estructuras armadas ilegales que delinquen en Guaviare hay menores pertenecientes a comunidades indígenas de la región. “Ahí en esos grupos irregulares existen menores indígenas propios de las diferentes comunidades del departamento del Guaviare, y esa situación no ha cambiado”, señaló.

Según el mandatario, la problemática continúa pese a las alertas que han realizado las autoridades locales y las comunidades afectadas.

“Por eso, la exigencia como alcalde y autoridades locales a que el Gobierno haga presencia y las acciones correspondientes en temas de la dirección de derechos humanos, la dirección de comunidades y grupos étnicos porque se requieren. Aquí estamos solos, locales”, indicó.

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Willy Rodríguez, aseguró en Caracol Radio que la situación humanitaria y de seguridad en la zona donde se registran enfrentamientos entre Disidencias Farc de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ continúa siendo crítica, por lo que alertó sobre posibles víctimas adicionales, desplazamientos, confinamiento y desabastecimiento en varias comunidades.

Rodríguez explicó que las autoridades locales han solicitado apoyo urgente del Gobierno Nacional para verificar la situación y atender a las comunidades afectadas.

“Hoy es requerido a través de un consejo de seguridad al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, porque se requiere uno, llegar al sitio. Solicitarle especialmente a CICR que nos ayude en la posibilidad y aproveche sus medios para que se pueda llegar en una comisión humanitaria, hay desabastecimiento en gran parte de esas veredas de alimentos, la población, especialmente el resguardo que menciono de aledaño, ese está en confinamiento, y otras familias más”, señaló