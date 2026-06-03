Tribunal envió a Comisión de Acusación trámite de desacato contra Petro por mensajes sobre fraude

Justicia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró que carece de competencia para iniciar el incidente de desacato contra el presidente de la República, Gustavo Petro, solicitado por el abogado Ramiro Bejarano.

De esta manera, remitió dicho trámite a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para que defina qué ocurrirá en este caso. Esto, debido a que el jefe de Estado ha alertado sobre un supuesto fraude electoral en los resultados de la primera vuelta presidencial sin presentar pruebas.

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El abogado Bejarano hizo la solicitud ante el despacho del magistrado Luis Manuel Lasso, tras considerar que el presidente Petro ha seguido pronunciándose sobre presuntos fraudes electorales sin presentar evidencias.

Precisamente, el jurista interpuso en 2025 una acción popular que buscaba que se le prohibiera a Petro hacer ese tipo de pronunciamientos.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre las elecciones?

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, señaló Petro en X.

Según Bejarano, este y otros mensajes del mandatario demuestran que sigue criticando el proceso electoral sin pruebas.

Medida cautelar

El pasado 10 de abril, el magistrado Lasso expidió la medida cautelar en la que le concedió tres días de plazo al jefe de Estado para retractarse de las publicaciones que ha realizado en sus redes sociales sobre supuestas fallas en el sistema electoral durante los comicios de 2014, 2022 y 2026.

“ORDENAR al señor Presidente de la República que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la presente providencia, rectifique por el mismo medio utilizado (red social X) y con características similares las afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude electoral en los comicios para Senado de la República de 2014 (partido Mira) y 2022 (coalición Pacto Histórico), y elecciones legislativas de 2026”, se lee en la decisión judicial.

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Las medidas cautelares que se impusieron en medio del estudio de la demanda interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano establecen que el presidente Petro debe abstenerse de hacer declaraciones o publicar mensajes denunciando irregularidades en el sistema electoral sin tener pruebas.

“ORDENAR al señor Presidente de la República que se abstenga de emitir afirmaciones iguales o similares a las referidas en el ordenamiento anterior, sin evidencia sólida y razonable, con respecto al proceso electoral del 8 de marzo de 2026 y a los venideros de 2026 (primera vuelta presidencial, 31 de mayo de 2026, y eventual segunda vuelta presidencial, 21 de junio de 2026), dirigidas a cuestionar la confiabilidad de la Organización Electoral integrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral”.

Igualmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la Procuraduría General de la Nación, que solicitó las medidas cautelares.

Además, se le recordó al presidente Petro que tiene el deber de garantizar que las instituciones del Estado trabajen de manera articulada para el desarrollo de las elecciones y la autonomía de la organización electoral.

“RECORDAR al señor Presidente de la República los deberes que le corresponden como Jefe de Estado, a fin de procurar la colaboración armónica con los demás órganos del Estado en la presente coyuntura electoral, en particular en un contexto de respeto por la independencia de la Organización Electoral, integrada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Se agregó en la decisión que:

“RECORDAR al señor Presidente de la República el deber de utilizar preferentemente medios institucionales, en particular, aunque no exclusivamente, la Comisión de Coordinación y Seguimiento establecida por el alto funcionario mediante el Decreto 800 de 2025, para dar a conocer y tramitar, a través del señor ministro del Interior, sus observaciones, basadas en evidencia sólida y razonable, sobre la confiabilidad y el funcionamiento de la Organización Electoral”.