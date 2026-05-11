Violencia en Catatumbo genera temor en Norte de Santander

Catatumbo

La región del Catatumbo volvió a vivir un fin de semana marcado por la violencia. Habitantes de zonas rurales entre los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander, denunciaron fuertes acciones militares, al parecer, dirigidas contra campamentos de la guerrilla del ELN.

Los hechos se concentran específicamente en el sector de La Angalia, zona rural ubicado en límites entre ambos municipios.

Aunque hasta el momento no se han confirmado afectaciones a la población civil, líderes sociales y organizaciones de víctimas manifestaron preocupación por el impacto que estas acciones puedan tener sobre las comunidades campesinas que permanecen en medio del conflicto armado.

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“El fin de semana ha sido bastante violento, no solamente en la región del Catatumbo, sino que vemos cómo el conflicto se sigue trasladando a otros municipios”, señaló Olguín, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, durante una entrevista concedida a Caracol Radio.

A esto se suma las alertas de seguridad en el municipio de Labateca, donde se registraron fuertes combates entre el ELN y el Ejército Nacional y que dejó la recuperación de explosivos y equipos de comunicación.

“De una u otra manera esto generan mucha preocupación, y más aún cuando se está acercando el tiempo electoral, que ojalá hayan garantías de seguridad, especialmente para la población civil, que puedan ejercer libremente el derecho al voto en estas regiones del país”, agregó Mayorga.

De momento se está a la espera del balance oficial que entreguen las autoridades por estas dos acciones presentadas en la región del Catatumbo y en zona rural de Labateca, durante el pasado fin de semana.