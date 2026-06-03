Tolima reduce la duración de las clases y cambia horarios en colegios por las altas temperaturas

Tolima

La Secretaría de Educación del Tolima creó los “Bloques Térmicos” y las “Jornadas Flexibles”, medidas que surgieron tras la declaratoria de alerta naranja por las altas temperaturas que anuncian un probable Fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026.

Entre las medidas de la resolución emitida por la cartera de Educación figuran la suspensión de actividades al aire libre, la reducción de jornadas y la activación de protocolos de hidratación para los estudiantes de los colegios.

Clases más cortas y pausas

Las clases de 60 minutos se reducen a bloques de 45 minutos para evitar el agotamiento por el calor. Cada colegio, a través de su Comité de Gestión del Riesgo Escolar, manejará sus horarios bajo estos tres momentos del día:

Jornada de la mañana (6:00 a.m. a 11:00 a.m.): Este es el horario más importante. Las materias que requieren mayor concentración, como Matemáticas, Física, Química, Comprensión Lectora, Educación Física, Estadística y demás áreas académicas, se desarrollarán en esta franja horaria para aprovechar las horas menos calurosas.

Pausa térmica (11:00 a.m. a 1:30 p.m.): En este bloque, los colegios que no tengan aire acondicionado, ventilación adecuada o techos frescos deberán suspender las clases temporalmente. Este tiempo será exclusivo para descansar en la sombra, almorzar e hidratarse adecuadamente. Los colegios con infraestructura adecuada podrán continuar sus actividades con normalidad.

Jornada de la tarde (1:30 p.m. a 6:30 p.m.): La jornada escolar se reactivará a partir de la 1:30 p.m. y se extenderá hasta las 6:30 p.m. Los colegios del área rural deberán evaluar esta medida, ya que salir a esa hora podría representar un riesgo para los estudiantes que viven a más de una hora de distancia y tendrían que desplazarse de noche.

Sin actividades al aire libre

La regla aplica para todo el Tolima sin excepción. Entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m. queda totalmente prohibido realizar clases de educación física, torneos, recreos o eventos en patios y canchas sin techo. Durante ese horario, la radiación solar alcanza niveles que pueden representar un riesgo para la salud.

11 municipios priorizados

Las instituciones educativas ubicadas en el valle cálido del río Magdalena son las que más podrían verse afectadas por las altas temperaturas. Por eso, las instituciones educativas de los municipios de Natagaima, Coyaima, Ataco, Ambalema, Prado, Honda, Venadillo, Valle de San Juan, Purificación, Melgar y El Espinal deberán aplicar de manera urgente y rigurosa este paquete de medidas preventivas:

Implementación de los bloques térmicos de 45 minutos. Concentración de actividades académicas entre las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m. Pausa térmica entre las 11:00 a.m. y la 1:30 p.m. (con evaluación de espacios seguros disponibles). Sistema de “Campana de Agua” con protocolos de hidratación obligatoria por edades. Suspensión de actividades al aire libre entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m. (aplica para todo el departamento).

Sistema “Campana de Agua”

El protocolo es de estricto cumplimiento para garantizar la hidratación obligatoria. Cada 60 minutos sonará una campana especial en los colegios para que la comunidad educativa pueda hidratarse. Los profesores vigilarán que se cumplan las metas diarias según la edad:

Preescolar (3-5 años): 600 a 800 ml diarios.

Primaria (6-11 años): 1.000 a 1.200 ml diarios.

Secundaria y media (12-17 años): 1.500 a 1.800 ml diarios.

Las medidas son transitorias, es decir, se evaluarán cada 15 días en coordinación con los reportes climáticos del IDEAM. Si las condiciones climáticas cambian, las medidas se endurecerán o se flexibilizarán.