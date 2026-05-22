“No encontramos nada que indicara un centro estético”: Secretaría de Salud

Cirugías de parpados y ojeras, para tratar los signos del envejecimiento / Colprensa

La Secretaría de Salud de Bucaramanga aseguró que no encontró elementos que permitieran identificar el funcionamiento de un centro estético durante una inspección realizada al lugar donde presuntamente operaría BH.

La visita se realizó luego de la denuncia hecha por María Fernanda Echeverría, quien aseguró haber sufrido afectaciones de salud tras un procedimiento facial practicado presuntamente en ese lugar.

Según Gloria Ordóñez, secretaria de Salud de Bucaramanga, las autoridades ingresaron a un apartamento en un segundo piso ubicado en el barrio San Francisco.

“Lo que se encontró fue una sala, un comedor, unos muebles y las instalaciones de una vivienda familiar”, explicó la funcionaria.

Ordóñez aseguró que durante la inspección no hallaron equipos, insumos médicos, mobiliario especializado ni avisos que permitieran establecer el funcionamiento de un centro estético.

“No encontramos nada que nos pudiera constatar o decir que ahí funcionaba un centro de estética”, afirmó.

La secretaria indicó que la dirección inspeccionada correspondía a la suministrada en las denuncias recibidas por las autoridades. Sin embargo, señaló que no fue posible establecer si el lugar funcionó anteriormente o hasta cuándo habría operado.

Durante la visita, una mujer que se identificó como trabajadora de oficios varios permitió el ingreso de las autoridades y aseguró no tener conocimiento sobre el funcionamiento del lugar como centro estético.

Además, la funcionaria confirmó que el sitio no contaba con habilitación de la Secretaría de Salud Departamental. También indicó que Planeación Municipal no había otorgado certificado de uso del suelo para prestar este tipo de servicios.