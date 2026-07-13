Alias ‘El Bendito Menor’ reaparece y desafía el ultimátum del presidente electo

Alias ‘El Bendito Menor’, identificado por las autoridades como Naín Andrés Pérez Toncel y señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, volvió a lanzar un mensaje desafiante a través de redes sociales, en un nuevo video que ha generado preocupación por la aparente capacidad del presunto jefe criminal para mantenerse activo pese a las operaciones en su contra.

En la grabación, el hombre aparece junto a su compañera sentimental conocida con el alias de “Bebesita”, sonriente y pronuncia la frase “Estamos en meloooo”, expresión que ha sido interpretada como una burla hacia las autoridades.

El video comenzó a circular apenas cuatro días después de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, solicitara públicamente a su ministro de Defensa designado priorizar la captura del señalado cabecilla.

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Alias “Bendito Menor” sigue recorriendo a sus anchas los departamentos de La Guajira y el norte de Magdalena, buscando demostrar la presencia y capacidad operativa de las estructuras armadas ilegales en la región Caribe, especialmente de las ACSN, organización conocida también como Los Pachenca, que mantiene influencia en varios municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el lugar ni la fecha en que fue grabado el video, mientras continúan las labores de inteligencia para establecer su autenticidad y avanzar en la ubicación de alias ‘El Bendito Menor’.

Sin embargo, el video vuelve a poner en entredicho los esfuerzos de las autoridades para capturar a uno de los hombres más buscados de esa estructura armada.