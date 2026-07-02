VIDEO: “Orgullo Guajiro”: La producción audiovisual que llevó a La Guajira a una sala de cine

“Orgullo Guajiro” es la producción cinematográfica que lleva a La Guajira a una sala de cine, a propósito, en el marco de los 61 años de vida administrativa del departamento. Cerca de 200 personas disfrutaron de la premier.

“Una producción audiovisual impulsada por la Gobernación de La Guajira que rompió los esquemas tradicionales de las conmemoraciones institucionales para invitar a los asistentes a vivir una experiencia cinematográfica cargada de identidad, emoción y sentido de pertenencia”, indicó la Gobernación.

Detalles del cortometraje

El cortometraje contó además con la participación especial de los reconocidos actores Diego Trujillo y el actor guajiro Jair Romero, quienes se sumaron a esta apuesta audiovisual junto a referentes del departamento como Beto Gómez, fortaleciendo un relato construido desde la identidad y el orgullo de ser guajiro.

“Durante varios días de rodaje, el equipo recorrió escenarios que representan la diversidad del territorio: las playas y los vientos de Cabo de la Vela y Mayapo, las salinas de Manaure, el corredor minero, los paisajes del sur del departamento, la Sierra Nevada, la Serranía del Perijá, las tradiciones gastronómicas, las comunidades indígenas, el campo productivo y los rostros de hombres y mujeres que hacen de La Guajira un lugar único”, indicó la Gobernación.