VIDEO: “Orgullo Guajiro”: La producción audiovisual que llevó a La Guajira a una sala de cine
La producción se proyecta a propósito del aniversario del departamento.
“Orgullo Guajiro” es la producción cinematográfica que lleva a La Guajira a una sala de cine, a propósito, en el marco de los 61 años de vida administrativa del departamento. Cerca de 200 personas disfrutaron de la premier.
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“Una producción audiovisual impulsada por la Gobernación de La Guajira que rompió los esquemas tradicionales de las conmemoraciones institucionales para invitar a los asistentes a vivir una experiencia cinematográfica cargada de identidad, emoción y sentido de pertenencia”, indicó la Gobernación.
Detalles del cortometraje
El cortometraje contó además con la participación especial de los reconocidos actores Diego Trujillo y el actor guajiro Jair Romero, quienes se sumaron a esta apuesta audiovisual junto a referentes del departamento como Beto Gómez, fortaleciendo un relato construido desde la identidad y el orgullo de ser guajiro.
“Durante varios días de rodaje, el equipo recorrió escenarios que representan la diversidad del territorio: las playas y los vientos de Cabo de la Vela y Mayapo, las salinas de Manaure, el corredor minero, los paisajes del sur del departamento, la Sierra Nevada, la Serranía del Perijá, las tradiciones gastronómicas, las comunidades indígenas, el campo productivo y los rostros de hombres y mujeres que hacen de La Guajira un lugar único”, indicó la Gobernación.