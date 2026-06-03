Habilitada la vía que conecta a los municipios de Balboa y La Celia en Risaralda

Pereira

A partir de la fecha, los habitantes de Balboa y La Celia cuentan con paso provisional habilitado las 24 horas del día en el sector de La Quiebra, sobre el sector de Cachipay.

Las obras han registrado un importante avance, permitiendo que el occidente del departamento recupere la conectividad y reduzca los tiempos de desplazamiento hacia estos municipios.

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La apertura de esta vía es un alivio para la ciudadanía, ya que desde mayo de 2025, este corredor vial ha presentado inconsistencias en la movilidad, desde que una falla geológica provocó la pérdida de banca en el sector de La Quiebra. Durante este tiempo, la comunidad, comerciantes y productores, reportaron afectaciones en la movilidad, debido al deterioro de las vías alternas y afectaciones económicas en sus negocios, con el paso provisional se espera aliviar parte de estas dificultades mientras avanzan las obras para la solución definitiva de este importante tramo.

Es importante tener en cuenta que, debido a los trabajos de construcción y a las labores finales que aún se adelantan en el corredor vial, podrán presentarse interrupciones de corta duración, las cuales serán coordinadas por el personal que permanece en la zona. Por otro lado, se mantiene la restricción de peso vehicular, permitiendo únicamente el tránsito de vehículos con una carga máxima de hasta 17 toneladas.

“Esta situación se da en el sentido en que hemos venido avanzando en la construcción del muro en tierra armada, ya se ha levantado a una altura que nos garantiza unas condiciones de seguridad y estabilidad para el tránsito de vehículos”, expresó el secretario de Infraestructura, Jorge Hernando Cote.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con prudencia, respetar la señalización instalada, atender las indicaciones de los operarios, conducir a velocidad moderada y mantener una distancia segura con los demás vehículos.

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La habilitación de este paso representa un avance significativo para la movilidad y la reactivación económica del occidente de Risaralda, beneficiando a cientos de ciudadanos que diariamente utilizan este corredor vial.

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