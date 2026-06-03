En medio de la celebración del Día de Campesino, productores alertan por crisis en el sector

Los productores de papa y cebolla de Boyacá aseguran que los precios de los insumos y fertilizantes ha afectado su producción / Foto: Alcaldía de Samacá.

Samacá

La celebración del Día del Campesino en Samacá estuvo marcada por un llamado de alerta de los productores agrícolas del municipio y de distintas zonas de Boyacá, quienes manifestaron su preocupación por la difícil situación que atraviesa el sector agropecuario, especialmente quienes se dedican al cultivo de papa y cebolla.

Aunque Boyacá se mantiene como una de las principales despensas agrícolas del país, los campesinos aseguran que enfrentan una de las coyunturas más complejas de los últimos años debido a la caída en los precios de comercialización, el aumento de los costos de producción, la escasez de mano de obra y las afectaciones derivadas de las condiciones climáticas.

Las cifras evidencian la importancia estratégica del departamento para la seguridad alimentaria nacional. Actualmente, Colombia produce más de 2,5 millones de toneladas de papa al año en más de 110.000 hectáreas cultivadas. Boyacá aporta cerca del 27 % de esa producción, con aproximadamente 800.000 toneladas anuales, consolidándose como el segundo departamento productor del país. De ese total, Samacá contribuye con cerca de 17.000 toneladas.

La relevancia económica del cultivo también se refleja en el impacto social que genera. Más de 30.000 familias boyacenses dependen directamente de la producción de papa, considerada uno de los principales motores de la economía rural del departamento.

La situación es similar para los cultivadores de cebolla de bulbo. Boyacá lidera la producción nacional de este alimento con cerca de 6.000 hectáreas sembradas y una producción anual cercana a las 250.000 toneladas, equivalentes al 33 % del total nacional. Samacá aporta más de 10.000 toneladas, consolidándose como uno de los municipios con mayor tradición agrícola en este renglón productivo.

Sin embargo, los agricultores advierten que los ingresos generados por sus cosechas son cada vez menores frente al incremento permanente en los costos de fertilizantes, insumos, transporte y mano de obra, situación que ha reducido significativamente los márgenes de rentabilidad.

A ello se suma la preocupación por la llegada de productos importados, especialmente la papa procesada congelada proveniente de Europa. Según los productores, esta competencia afecta el mercado nacional al presionar a la baja los precios pagados al agricultor colombiano, generando condiciones que consideran desiguales para quienes producen en el país.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, manifestó que la situación exige una respuesta decidida por parte de las instituciones para proteger a los pequeños y medianos productores.

“Hoy más que nunca debemos respaldar el campo colombiano y reconocer el papel fundamental de quienes garantizan la alimentación del país. El campesino no puede seguir trabajando a pérdida”, señaló el mandatario.

Desde la administración municipal hicieron un llamado a fortalecer las políticas públicas de protección al agro, generar mayores garantías para los productores y avanzar en estrategias que permitan mejorar las condiciones de comercialización de los productos agrícolas.

Entre las propuestas planteadas se encuentran el fortalecimiento de los canales de venta directa entre campesinos y consumidores, el mejoramiento de las vías rurales, la ampliación del acceso a insumos agrícolas y la promoción del consumo de productos nacionales como una forma de apoyar la economía de miles de familias que dependen del campo boyacense.

La preocupación fue expuesta en vísperas de las actividades programadas para la celebración del Día del Campesino, previstas para los días 6 y 7 de junio, una fecha que tradicionalmente exalta el trabajo de quienes cultivan la tierra, pero que este año también servirá para visibilizar los desafíos que enfrenta uno de los sectores más importantes para la economía y el abastecimiento alimentario del país.