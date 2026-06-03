Más de 100 motos inmovilizadas durante operativos de control en Bucaramanga

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga junto a la dirección de tránsito, Policía, Ejército, Migración y la Fiscalía General de la Nación realizaron un mega operativo de control en los barrios Universidad, San Francisco y San Alonso con el fin de buscar garantizar el orden y el espacio público en estos sectores.

“Son más de 110 motocicletas las que en este momento han sido inmovilizadas, sin SOAT, sin técnico mecánica, con los exostos modificados, personas sin casco montándose en la motocicleta por la peatonal, personas que no tienen el compromiso por Bucaramanga, no vamos a permitir que circulen por nuestra ciudad”, señaló el alcalde Cristian Portilla.

Dijo el mandatario que con este tipo de operativos también se está buscando que dejen de circular por las vías del área metropolitana las motos que tengan modificaciones que generan contaminación auditiva y por supuesto, las que no cumplen con los documentos legales para movilizarse.

Además, insisten en hacerle un llamado a la ciudadanía para que cumplan con las normas de tránsito y así se pueda avanzar en la construcción de una ciudad más amable para el peatón y para el conductor.