Abren cupos para el Servicio Social para la Paz: certifica el servicio militar y entrega auxilio

El Ministerio de Educación amplió las inscripciones para unirse al Servicio Social Para la Paz, una alternativa al servicio militar obligatorio con el objetivo de fomentar la paz en las comunidades.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 5 de junio de 2026 en diversas modalidades priorizadas en esta convocatoria: alfabetización digital, cumplimiento de los Acuerdos de Paz, promoción de políticas de paz, protección del medio ambiente, vigilancia del patrimonio cultural y la promoción de la educación y actividades relacionadas con la gestión del riesgo y el cambio climático.

De acuerdo con la convocatoria, el proceso de selección priorizará a los jóvenes que no han resuelto su situación familiar, jóvenes en situación de vulnerabilidad, habitantes de territorios con altos índices de violencia, municipios PDET y personas en riesgo de reclutamiento forzado.

¿Qué ofrece el Servicio Social Para la Paz?

El Servicio Social Para la Paz ofrece experiencia certificada como primer empleo. Además, ofrece auxilio económico mensual, certificación equivalente a la libreta militar, oportunidades de formación y acceso a procesos educativos mediante alianzas institucionales.

Requisitos para el Servicio Social Para la Paz

Tener entre 18 años cumplidos y hasta un día antes de cumplir 24 años.

Ser ciudadano o ciudadana colombiana.

Residir en territorios priorizados definidos para la convocatoria.

No haber resuelto la situación militar.

Documentos requeridos para la inscripción

Copia de la cédula de ciudadanía vigente o constancia de trámite.

Certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS, régimen subsidiado, contributivo o especial). Disponible en el siguiente enlace en https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps

Certificado de residencia o vecindad expedido por: Alcaldía Municipal, Junta de Acción Comunal o Personería

Si la persona no cuenta con certificado de residencia, podrá presentar un recibo de servicio público domiciliario.

Conviene mencionar que la inscripción se realiza a través del Sistema de Información del Servicio Social para la Paz habilitado por el Ministerio de Educación Nacional.

¿Dónde estará disponible la convocatoria?