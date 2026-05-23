Distrito asignó primeros 500 subsidios de mejoramiento de vivienda vigencia 2026

La Alcaldía Mayor de Cartagena avanza en la asignación de subsidios de mejoramientos de vivienda, correspondientes a la vigencia 2026, que benefician a familias de las tres localidades del Distrito y que se lleva a cabo a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda).

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Con el Programa Mi Casa Avanza ya son 500 los subsidios asignados: 250, en Tierra Bomba; 100, en el barrio Olaya Herrera, y 150 en Caño del Oro.

Los hogares de las zonas insulares recibirán mejoras a sus viviendas, en especial, las relacionadas con saneamiento básico, por un monto de 15 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), mientras que las mejoras para familias de zonas urbanas se harán con un presupuesto de 12 SMMLV.

En total son 1.290 los mejoramientos que asignará el Distrito, en esta primera oferta del 2026, con la que llegará a 20 barrios y 4 zonas insulares de la ciudad.

En estas viviendas, que hacen parte de la zona determinada rural, se podrá realizar la habilitación o instalación de espacios para la cocina, baño, lavadero, recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

Los próximos territorios donde se escogerán a beneficiarios de estos subsidios son: La María, La Esperanza y Bocachica, donde ya se realizaron los procesos previos de preinscripción.

El acta de asignación puede buscarla ingresando a este link:https://corvivienda.gov.co/web/index.php/corvivienda/mi-casa-avanza/mi-casa-avanza-2026.