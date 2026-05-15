ICETEX anuncia desembolso de subsidios de sostenimiento para 35.000 estudiantes

El ICETEX informó que ya cuenta con $163.230 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación para avanzar con el giro de subsidios de sostenimiento del período académico 2026-1.

De acuerdo con la entidad, los recursos fueron gestionados junto con el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de agilizar los desembolsos para los jóvenes beneficiarios que actualmente financian sus estudios superiores mediante crédito educativo.

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El ICETEX señaló que los pagos serán transferidos directamente a las cuentas bancarias registradas por los estudiantes durante los próximos días, por lo que hizo un llamado a mantener activas y actualizadas estas cuentas para evitar inconvenientes en el proceso de giro.

Este subsidio busca apoyar gastos básicos asociados a la permanencia en la educación superior, como transporte, alimentación y materiales académicos, especialmente para estudiantes priorizados dentro de los programas de financiación de la entidad.

Asimismo, aseguró que continúa desarrollando su gestión financiera “de manera sostenible y de acuerdo con su calendario financiero”.

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ICETEX también destacó que, en lo corrido de 2026, ha girado más de $1,25 billones a instituciones de educación superior y estudiantes a través de créditos reembolsables y fondos administrados con recursos nacionales, regionales y locales.

Según las cifras entregadas, cerca de 380.000 colombianos actualmente estudian con apoyo de programas del ICETEX, por lo que la entiendas reiteró que seguirá “honrando los compromisos” con los jóvenes que acceden a la educación superior mediante sus líneas de financiación y programas de apoyo.