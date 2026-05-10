Gobierno inicia entrega de subsidios del programa Colombia Mayor

En Boyacá se beneficiarán más de 107.000 adultos mayores con esta entrega de recursos del programa Colombia Mayor de Prosperidad Social.

Tunja

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que a partir de este lunes 11 de mayo comenzará en todo el país la entrega de las transferencias monetarias correspondientes al ciclo 4 del programa Colombia Mayor. Este ciclo se extenderá hasta el 27 de mayo.

Para esta fase, el Gobierno nacional destinó 700.086 millones de pesos, con el objetivo de garantizar la protección de cerca de 3 millones de adultos mayores beneficiarios.

“Seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las personas mayores del país, garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso”, aseguró Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

La entidad beneficiará a 107.343 personas mayores en Boyacá, e invertirá para este ciclo más de 24.000 millones de pesos en la región.

“Este es un apoyo fundamental para nuestras personas mayores, ya que les ayuda a cubrir necesidades básicas como la alimentación y el cuidado de la salud. Con este acompañamiento, seguimos trabajando por una vida más digna, tranquila y protegida para las y los adultos mayores de Boyacá”, afirmó Héctor Osbaldo Ávila Rodríguez, gerente regional.

Además, hay que señalar que Prosperidad Social aplica criterios del Sisbén IV y cruza información con la Registraduría, Colpensiones y la Adres para asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

En cuanto a las comunidades indígenas, se beneficiarán 146.969 personas, también recibirán apoyo 16.954 adultos mayores bajo el esquema de Beneficios Económicos Periódicos. Todos los pagos se harán mediante giros directos a los beneficiarios.

Hay que señalar que el programa Colombia Mayor busca garantizar un ingreso básico a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, fortaleciendo la protección social y la equidad en el país.

La entrega se realizará mediante la modalidad de giro nacional, asegurando cobertura en todo el territorio a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros.